Курьер мошенников, обманувших Долину, назвала себя жертвой
Анжела Цырульникова, выполнявшая роль курьера в схеме по обману народной артистки РФ Ларисы Долиной, после задержания попыталась представить себя жертвой. Об этом сообщает РИА Новости.
Защита женщины настаивала, что она действовала под психическим принуждением неизвестных, из-за которых сама лишилась сбережений, продала украшения и оформила кредиты. Однако суд критически отнесся к этим заявлениям, заметив, что до ареста подсудимая ни разу не обращалась в полицию.
В итоге Цырульниковой и троим ее сообщникам назначили от четырех до семи лет трех месяцев лишения свободы. Следователи выяснили, что группа похитила у певицы более 175 млн рублей, а также лишила ее прав на элитную недвижимость в центре Москвы. Общий ущерб, включая банковские комиссии и сопутствующие расходы, превысил 317 млн рублей.
