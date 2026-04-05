Выяснилось, сколько миллионов рублей Долина сможет заработать на юбилейном концерте в Петербурге
Народная артистка России Лариса Долина может заработать на билетах на свой сольный концерт в Санкт-Петербурге более 21 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Юбилейный концерт под названием «Юбилей в кругу друзей» певица планирует дать 15 ноября в большом концертном зале «Октябрьский», который вмещает свыше 3,5 тысячи зрителей. Самый дешёвый билет (на последние ряды балкона) стоит 2,2 тысячи рублей. Места поближе обойдутся в 3,8–5,5 тысячи рублей, а цены в партере — от 4,5 до 12 тысяч рублей.
За более чем полгода до концерта продали меньше половины зала. Пока точный успех мероприятия предсказать нельзя — известно, что популярность и гонорары Долиной снизились после скандала с «нехорошей» столичной квартирой. Например, во время сольного выступления певицы в Подмосковье, которое состоялось 22 марта, зал оказался заполнен лишь частично.
При этом, если зрители раскупят все места на питерский концерт, то выручка от продажи билетов (без учёта расходов на проведение мероприятия) составит 21,3 миллиона рублей.
