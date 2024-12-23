Курьер раскрыл, можно ли зарабатывать в доставке 175 тысяч в месяц

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Для того, чтобы зарабатывать в доставке 175 тысяч рублей в месяц в Москве, нужно работать минимум 50-60 часов в неделю, что подразумевает 12-часовые смены при пятидневной рабочей неделе. Об этом рассказал корреспондент «Вечерней Москвы», устроившийся на работу курьером ради статьи. По его словам, за четыре часа работы ему удалось получить чуть больше 1000 рублей — порядка 60 тысяч в месяц.
«Могу себе представить, каково это: развозить заказы по 8, 12 или даже 16 часов в сутки. Один из местных курьеров хвалился, что брал себе и такие смены. Так что теоретически получить 175 тысяч в месяц можно. На вкалывать надо как роботу. А если вы еще и на авто, то шанс на большие деньги увеличивается. Самое главное, что курьерский труд с большими нагрузками вреден для здоровья. Я прочувствовал это уже в первую свою смену», — поделился корреспондент издания.В то же время большая часть россиян недовольны размером своей заработной платы. К примеру, как сообщает «Петербургский дневник», 67% жителей северной столицы не устраивают их доходы. Каждый третий рассчитывает на повышение, а каждый четвертый намерен менять работу.
«Более 70 % тех, кто недоволен уровнем своего дохода, получают менее 100 тыс. рублей в месяц, около четверти – от 100 до 150 тыс. рублей, 4 % – от 150 до 200 тыс. рублей и 3 % – свыше 200 тыс. рублей», — приводят в издании результаты опроса сервиса Huntlee.Подавляющее число жалоб на зарплату поступило от работников сферы образования — 70%.
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