Мигрантам запретили работать в буфетах Новосибирской области
С 2026 года в Новосибирской области расширяется перечень сфер, в которых запрещено трудоустройство мигрантов. Согласно новому постановлению, иностранным гражданам не разрешат работать в буфетах при больницах, школах и вузах, а также в спортивных организациях и в сфере грузоперевозок.
Как передает Telegram-канал Readovka, после вступления указа в силу работодатели обязаны в течение двух месяцев уволить всех мигрантов, занятых на этих должностях. Ранее в регионе уже действовали ограничения для иностранных граждан в таких отраслях, как розничная торговля алкоголем и табачными изделиями, служба такси и работа в детских садах. В этих сферах приоритет отдается гражданам России.
Аналогичные ограничения на привлечение иностранной рабочей силы по патенту действуют в 51 регионе России. В 47 из них мигрантам запрещено работать в такси и общественном транспорте, в 27 — в сфере образования. Самые жесткие меры приняты в Краснодарском крае, где с 2025 года мигрантам полностью запрещено работать во всех 99 сферах экономики региона.
