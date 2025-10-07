Мигрантам запретили работать в буфетах Новосибирской области

07 октября 2025, 12:03

Фото: iStock/vichinterlang

С 2026 года в Новосибирской области расширяется перечень сфер, в которых запрещено трудоустройство мигрантов. Согласно новому постановлению, иностранным гражданам не разрешат работать в буфетах при больницах, школах и вузах, а также в спортивных организациях и в сфере грузоперевозок.