Мигрант в наркотическом опьянении напал на медиков на Васильевском острове
На Васильевском острове напали на бригаду скорой помощи. Инцидент случился 6 октября в 01:41 у дома 17 по 12-й линии. Об этом пишет Telegram-канал «Конкретно.ру».
Медики прибыли, чтобы оказать помощь 26-летнему гражданину Таджикистана, находившемуся в наркотическом опьянении. Вместо этого мужчина атаковал одного из фельдшеров и нанес ему телесные повреждения. Пострадавший врач смог обратиться за поддержкой к коллегам и вскоре покинул место происшествия в удовлетворительном состоянии.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ за побои. Установлено, что мигрант жил в Петербурге с нарушением миграционного законодательства, сообщили в ГУ МВД.
