Мигрант в наркотическом опьянении напал на медиков на Васильевском острове

07 октября 2025, 09:58

Фото: iStock/Fedorovekb

На Васильевском острове напали на бригаду скорой помощи. Инцидент случился 6 октября в 01:41 у дома 17 по 12-й линии. Об этом пишет Telegram-канал «Конкретно.ру».