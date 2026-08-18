Курьеры из Новосибирска оказались быстрее всех в стране

18 августа 2026, 16:14

Фото: iStock/nirat

Новосибирские курьеры стали самыми быстрыми в России по доставке на дом еды из ресторанов. Соответствующее исследование провели аналитики компании OneSync, сообщает РИА Новости.





На сегодняшний день доставка из ресторана считается самым быстрым видом экспресс-доставки в любое время года. В летний период ожидание курьера обычно не превышает 20 минут. Однако самыми оперативными оказались доставщики из Новосибирска.





«Быстрее всего рестораны летом доставляют в Новосибирске — в среднем за девять минут», — приводит Om1 Новосибирск данные исследования.