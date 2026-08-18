Курьеры из Новосибирска оказались быстрее всех в стране
Новосибирские курьеры стали самыми быстрыми в России по доставке на дом еды из ресторанов. Соответствующее исследование провели аналитики компании OneSync, сообщает РИА Новости.
На сегодняшний день доставка из ресторана считается самым быстрым видом экспресс-доставки в любое время года. В летний период ожидание курьера обычно не превышает 20 минут. Однако самыми оперативными оказались доставщики из Новосибирска.
«Быстрее всего рестораны летом доставляют в Новосибирске — в среднем за девять минут», — приводит Om1 Новосибирск данные исследования.
В Уфе среднее время доставки составляет 13,2 минут, 13,7 минуты придется ждать заказ в Ростове-на-Дону, а в Краснодаре — 13,8 минуты. В Москве же доставки из ресторанов летом в среднем везут за 18,9 минуты. А вот в Санкт-Петербурге время ожидания составляет более 22 минут.
Тем не менее с приходом зимы Новосибирск утрачивает свое преимущество по этому показателю. В холодный период доставки осуществляются примерно за 25 минут.