Курьеры в Москве зарабатывают больше людей с высшим образованием

26 марта 2026, 11:54

SuperJob: зарплата курьеров оказалась выше, чем у людей с высшим образованием

Средняя рыночная зарплата курьеров оказалась на 12% выше, чем у специалистов с высшим образованием. Такие данные предоставил сервис SuperJob.





Выяснилось, что на полную занятость в Москве курьерам предлагают порядка 137 тысяч рублей в месяц. При этом специалистам с оконченным высшим образованием готовы платить порядка 120 тысяч рублей ежемесячно, а без высшего образования — 100 тысяч рублей.





«Средняя рыночная зарплата курьеров в настоящее время на 27% выше, чем у специалистов без высшего образования, и на 12% выше, чем у специалистов с высшим образованием», — приводит RT данные исследования.