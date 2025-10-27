Стало известно, почему курьеры зарабатывают порядка 20 тысяч рублей в день

27 октября 2025, 17:21

Профессор Сафонов: высокие зарплаты курьеров связаны со сверхинтенсивной работой

Фото: Медиасток.рф

Курьеры имеют хорошие зарплаты из-за сверхинтенсивной работы. Об этом рассказал проректор и профессор кафедры управления персоналом и психологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Александр Сафонов.





Ранее стало известно, что московские курьеры в среднем за сутки зарабатывают 20,5 тыс. рублей.





«Надо понимать, что это сверхинтенсивная работа, то есть человек должен, по сути дела, ежедневно работать не меньше 12 часов. Это раз. И, во-вторых, он должен обладать возможностью доставлять все посылки курьерской доставкой точно вовремя, не нарушая упаковку, соблюдая график, который устанавливает работодатель», — объяснил Сафонов в беседе с RT.

