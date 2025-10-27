Стало известно, почему курьеры зарабатывают порядка 20 тысяч рублей в день
Профессор Сафонов: высокие зарплаты курьеров связаны со сверхинтенсивной работой
Курьеры имеют хорошие зарплаты из-за сверхинтенсивной работы. Об этом рассказал проректор и профессор кафедры управления персоналом и психологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Александр Сафонов.
Ранее стало известно, что московские курьеры в среднем за сутки зарабатывают 20,5 тыс. рублей.
«Надо понимать, что это сверхинтенсивная работа, то есть человек должен, по сути дела, ежедневно работать не меньше 12 часов. Это раз. И, во-вторых, он должен обладать возможностью доставлять все посылки курьерской доставкой точно вовремя, не нарушая упаковку, соблюдая график, который устанавливает работодатель», — объяснил Сафонов в беседе с RT.
Он добавил, что курьеров часто штрафуют за нарушение графика товаров, кроме того, они оплачивают заказы в случае их порчи или утери.
Тем временем эксперт по управлению персоналом Елена Каминская посоветовала при трудностях с поиском работы обращаться к знакомым и увеличить число каналов подбора вакансий.
«Хорошие результаты дает поиск через личные контакты и рекомендации, поэтому можно обратиться к друзьям и коллегам», — сказала эксперт «Москве 24».
Каминская уточнила, что при составлении резюме лучше не использовать ИИ, подробно указывать обязанности и пожелания.
По словам эксперта, крупные компании чаще делают выбор в пользу более взрослых специалистов из-за наличия опыта и различных умений. Работодатели считают, что молодые сотрудники более конфликтны и сосредоточены на себе.