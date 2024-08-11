Звезда «Интернов» указал на ошибку покинувших Россию артистов

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Актер Иван Охлобыстин высказался об уехавших из России артистах. Об этом информирует РИА Новости.
По его мнению, актеры, которые покинули РФ в тяжелый час, поступили «не очень прилично». Охлобыстин отметил, что в трудные времена деятели культуры должны утешать и поддерживать людей, а не оставлять их.
Решение об эмиграции каждый принимает самостоятельно и если данный аспект не касается «откровенного предательства», то рассуждать не о чем, добавил звезда «Интернов». Охлобыстин заключил, что в нынешней ситуации ощущает себя «в своей тарелке».
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