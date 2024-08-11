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Звезда «Интернов» указал на ошибку покинувших Россию артистов

Охлобыстин: артисты не имеют права уходить с поста, их дело развлекать и утешать
11 августа 2024, 18:20
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Актер Иван Охлобыстин высказался об уехавших из России артистах. Об этом информирует РИА Новости.


По его мнению, актеры, которые покинули РФ в тяжелый час, поступили «не очень прилично». Охлобыстин отметил, что в трудные времена деятели культуры должны утешать и поддерживать людей, а не оставлять их.

Решение об эмиграции каждый принимает самостоятельно и если данный аспект не касается «откровенного предательства», то рассуждать не о чем, добавил звезда «Интернов». Охлобыстин заключил, что в нынешней ситуации ощущает себя «в своей тарелке».

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#актеры
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Константин Меладзе сдает виллу в Гурзуфе туристам
SHOT: продюсер Константин Меладзе сдает свою дорогую виллу в Гурзуфе туристам
11 августа 2024, 13:03

Фото: istockphoto/B.inna

Дорогую виллу в крымском Гурзуфе туристам сдает продюсер Константин Меладзе, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации источников, знаменитость уже примерно год пытается продать недвижимость, но покупателя нет. Сейчас ценник составляет 387 миллионов рублей, торг уместен.
Пока нет нового собственника, Меладзе сдает особняк с учетом спроса и срока аренды. Так, сутки в нем обойдутся от 60 до 110 тысяч рублей. В эту сумму включен хаммам, спортзал и зона барбекю. Месяц проживания стоит два миллиона рублей, можно пользоваться услугами горничной, завхоза и садовника.

По данным SHOT, виллу не видят посторонние, до пляжа идти полтора километра. Ранее певцу Валерию Меладзе предложили избавиться от недвижимости, а вырученные деньги отправить на нужды СВО.

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#россия
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#аренда
#жильё
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Продюсер Бабичев объяснил, почему Ревву не «отменят» из-за дружбы с Зеленским
Продюсер Бабичев: Ревва не вёл себя вызывающе
08 августа 2024, 20:53

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев высказал мнение о том, что российского комика Александра Ревву не «отменят» в России из-за его дружбы с Владимиром Зеленским, поскольку артист ничего компрометирующего не сделали не сказал.
«Я не думаю, что стоит ждать полной «отмены». Сам Ревва ничего конкретного не говорил, как-то вызывающе себя не вёл и никаких донатов не отправлял. Дружба с кем-то — это не преступление. То, что мы сейчас наблюдаем, а именно вычеркивание его из списков артистов большого концерта, — это конкретные решения конкретных людей», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Бабичев.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко комментировала желание украинского исполнителя Ивана Дорна выступить перед россиянами для того, отмечая, что он может пойти на такие шаги, чтобы просто заработать денег.

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#артист
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#россия
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Невыносимые страдания Пугачевой: ухудшение здоровья и кто на самом деле вынудил певицу покинуть РФ
08 августа 2024, 16:05

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Экс-работница Аллы Пугачевой Людмила Дорондова не раз приоткрывала занавес личной жизни артистки. Несмотря на то, что женщина уже давно не вхожа в дом примадонны, она продолжает интересоваться жизнью бывшей работодательницы и делится своими наблюдениями с прессой. О том, как на самом деле живет артистка после убытия из России и намерена ли вернуться расскажет редакция «Радио 1».
По мнению Людмилы Дорондовой, Алла Пугачева покинула Россию вынуждено и невыносимо страдает на чужбине.

«Ее оторвали от всего и режут без ножа, просто по частям! Ну пожалейте хоть ее!» — призывает женщина.

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«Отправила себя в изгнание»: Пригожин заявил, что Пугачева не имела права покидать Россию

Кто именно вынудил примадонну покинуть РФ Дорондова не пояснила. Она также призвала не обсуждать артистку в негативном ключе сообщила об имеющихся проблемах со здоровьем певицы.

«Ее люди любят и просто не понимают, почему все вот так получилось. Беда случилась такая <…> при такой погоде так ссутулиться можно — вообще не разогнуться! У нее ноги, у нее сердце», — рассказала бывшая домработница в беседе с изданием Teleprogramma.pro.

Прежде СМИ писали, что Алла Пугачева находится под влиянием своего супруга Максима Галкина* и не может вернуться в Россию из-за него. Однако накануне появилась информация, что Пугачева может посетить Москву и даже выступить на сцене. Сама примадонна высмеяла распространившиеся слухи.

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*Максим Галкин внесён Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
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#алла пугачёва
#продюсер
#рф
#россия
#шоу-бизнес
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Подмосковную дачу Аллы Пугачевой стали сдавать в аренду за баснословные деньги
SHOT: дачу певицы Аллы Пугачевой начали сдавать в аренду за 2 миллиона рублей
08 августа 2024, 14:21

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Дачу певицы Аллы Пугачевой в Подмосковье начали сдавать в аренду за 2 миллиона рублей в месяц. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Примечательно, что участок с особняком не могут продать уже длительное время. По данным источника, сдача дома в аренду поможет компенсировать убытки от содержания недвижимости.

Речь идет о трехэтажном особняке, площадь которого составляет 760 квадратных метров. Он находится в 45 километрах от МКАД, в коттеджном поселке Малые Бережки на берегу Истринского водохранилища. Его стоимость оценивается в 150 млн рублей.

С 2014 года дача находится во владении у внука примадонны Никиты Преснякова.

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#певец
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#концерт
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#алла пугачёва
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Мизулина не приняла извинений Лебедева и подает на него в суд
Глава ЛБИ Мизулина отказалась принимать извинения блогера Лебедева
08 августа 2024, 01:03

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина отказалась принимать извинения Артемия Лебедева. Она сообщила, что терпима к конструктивной критике, однако Лебедев обвинил ее голословно.
Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина ответила на извинения блогера и дизайнера Артемия Лебедева, заявив, что не принимает их. В своем Telegram-канале она сообщила, что извинения блогера не будут приняты и что ролик с извинениями будет включён в предмет искового заявления против него.

«Я не принимаю так называемые извинения блогера Лебедева», — написала Мизулина.
По ее словам, в исковом заявлении будут также учтены все видео с оскорбительными высказываниями в ее адрес и адрес Лиги безопасного интернета.

Мизулина добавила, что относится к конструктивной критике и аргументированным позициям с уважением. Однако она подчеркнула, что считает недопустимым распространение оскорблений на широкую аудиторию.

«Другое дело — пулять оскорбления в воздух на большую аудиторию», — отметила она.

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#суд
#интервью
#интернет
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Милонов призвал артистов сдавать тесты на наркотики перед концертами
07 августа 2024, 20:36

Фото: iStock/carloscastilla

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов заявил о необходимости проверки артистов на алкогольное и наркотическое опьянение перед их концертными выступлениями.
«Сцена — не кабина самосвала. Тут можно и 50 г для смелости, наверное, что лично я не одобряю. Но публика ждёт представления от артиста, а не звонкой струи алкогольной рвоты под весёлую фонограмму. Пусть артисты дуют в трубочку, сдают экспресс-анализы на наркотики. Нам нужна трезвая сцена, а не филиал нарколожки!» — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Милонов.

Ранее сообщалось, что певцу Сергею Шнурову запретили пить алкоголь и курить перед концертом.

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#наркотики
#алкоголь
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#артист
#шоу-бизнес
#закон
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Депутат Драпеко раскрыла истинные цели выступлений Дорна перед россиянами
Депутат Драпеко: Дорну хочется денег
07 августа 2024, 20:01

Фото: iStock/Berezko

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что украинский исполнитель Иван Дорн заявил о желании выступить перед россиянами для того, чтобы просто заработать денег.
Парламентарий отметила надежду певца на то, что российская аудитория его знает и помнит.

«Конечно, хочется денег. На Украине сейчас вряд ли что заработаешь. Они ищут любые возможности. Поскольку русская аудитория их знает и помнит, наверное, надеется собрать сумму со своих концертов», — отметила в беседе с NEWS.ru Драпеко.

Она также рекомендовала российским гражданам не посещать концерты артиста за границей.

Ранее сообщалось, что украинский певец Иван Дорн начал брать заказы на корпоративы для россиян.

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#артист
#музыка
#патриотизм
#россияне
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«Обгадила пьедестал»: что Распутина не простила Пугачевой и почему Орбакайте против детей от Галкина*
Распутина осудила Пугачеву за слова о «рабах», Орбакайте не признает Гарри и Лизу
07 августа 2024, 13:06

Фото: РИА Нововсти/Евгения Новоженина

На протяжении долгих лет Маша Распутина считала Аллу Пугачеву кумиром и даже старалась ей подражать. Однако недавние высказывания примадонны навсегда отвернули артистку от своего кумира. Что Распутина не может простить Пугачевой и почему Кристина Орбакайте страдает из-за родства со знаменитой матерью расскажет редакция «Радио 1».

Пугачева назвала россиян «рабами и холопами»


После начала спецоперации на территории Украины Алла Пугачева покинула Россию вместе с семьей. Она раскритиковала решение властей и обратилась к Минюсту с просьбой признать ее иноагентом. В результате артистка подверглась критике со стороны общественности и поспешила ответить на нее громкими заявлениями.

«Боже мой! Какое счастье, что что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала Пугачева на своей странице в социальной сети.

Распутина раскритиковала Пугачеву

Фото: РИА Нововсти/Екатерина Чеснокова
Скандальное высказывание коллеги по сцене прокомментировала Маша Распутина. Она упрекнула певицу в том, что именно благодаря народу, который любил ее творчество и платил деньги за концерты, Пугачева оказалась на вершине. По мнению Распутиной, из-за своих взглядов покинувшая родину артистка могла бы «критиковать организаторов», но ни в коем случае нельзя было называть народ «холопами и рабами».

«Можно испортить себе карьеру и обгадить пьедестал одним небрежным выражением слов. Тем более народ не прощает ничего. Нельзя называть народ ни рабами, ни холопами. Это не прощается. Когда человек потерял берега и думает, что он всемогущ, то это ошибка», — заявила Распутина в беседе с изданием «Аргументы и факты».

Распутина добавила, что Пугачева была ее кумиром детства, однако она изменила отношение к примадонне после 2022 года.


Орбакайте не скрывает неприязнь к младшим детям Пугачевой

Фото: РИА Нововсти/Екатерина Чеснокова

После отъезда Пугачевой из России многие представители отечественного шоубизнеса отвернулись от нее. Одни – из-за антироссийской позиции певицы, другие – из-за оскорбительных высказываний ее супруга Максима Галкина*. Досталось и старшей дочери примадонны – Кристине Орбакайте. Несмотря на то, что певица не комментировала действия российских властей и не высказывалась об СВО, ее концерты стали отменять без объяснения причин.

Так, родство со знаменитой артисткой обернулось для Орбакайте скорее карой, нежели преимуществом. Впрочем, недопонимания в звездном семействе произошли задолго до отъезда Пугачевой из России. В интервью Орбакайте рассказывала, что редко видела мать в детстве, часто переезжала из-за ее гастролей и практически не имела друзей.

«Поскольку я жила у бабушки, то любое общение с мамой, конечно, было как подарок судьбы. Я всегда этого ждала. И не часто, но бывали моменты, когда вдруг и ее посещало какое-то материнское рвение, обостренное родительское чувство», — делилась Орбакайте.

В беседах с журналистами Орбакайте даже рассказывала, что не хотела, чтобы у нее были брат или сестра.

«Ни в коем случае! Наоборот. Я была конченой эгоисткой. Одно время стоял такой вопрос в семье, но я — просто наотрез - категорически была против. Не знаю, почему… Наверное, я хотела, чтобы она была только со мной и моя, не могла себе представить, как это, если она еще кого-то родит», — объяснила Орбакайте.

Рождение Гарри и Лизы

Фото: соцсети М.Галкина*

Поклонники Орбакайте заметили, что старшая сестра не особо жалует детей Пугачевой от брака с Галкиным*. Орбакайте никогда не высказывалась открыто о какой-либо ненависти к ним, но и тепла ни разу не проявила, чем и привлекла внимания общественности. Она довольно холодно отвечает на вопросы о Гарри и Лизе, никогда не делится их совместными фотографиями.

Орбакайте также признается в том, что была против рождения младших брата и сестры путем суррогатного материнства.

«В нашем доме вопрос суррогатного материнства поднимался многократно, но я была против. Моя мама не умеет быть настоящей матерью, поэтому мне бы не хотелось, чтобы Лиза и Гарри испытали нехватку ее любви и внимания, как когда-то я», — рассказала Орбакайте.
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*Максим Галкин внесён Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
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#рф
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Украинский певец Иван Дорн начал брать заказы на корпоративы для россиян
Shot: певец Иван Дорн готов выступить для россиян за 45 тысяч долларов
07 августа 2024, 11:13

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Украинский певец Иван Дорн начал брать заказы на корпоративы для россиян. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что украинский исполнитель готов выступить перед россиянами за 45 тысяч долларов (почти 4 миллиона рублей). В райдере Дорн указал, что заказчикам желательно придерживаться нейтральной позиции в отношении спецоперации или же не допускать «пророссийских провокаций» во время концерта.

Примечательно, что певец не приедет выступать в РФ из-за запрета на въезд в страну, однако согласен рассмотреть возможность выступления для жителей России в третьих странах, например, в Казахстане. Длительность шоу составит 40-45 минут.

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#певец
#концерт
#шоу
#продюсер
#пригожин
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