«Пустая и каждый день пьет»: бывший Бузовой раскрыл тайны певицы и причины краха романа

Фото: соцсети А. Бузовой
Несколько лет назад Ольга Бузова отправилась искать свою вторую половинку на телешоу «Замуж за Бузову». За сердце девушки боролись сразу несколько мужчин. Выбор певица сделала в пользу бизнесмена-сыровара Дениса Лебедева, однако их романтические отношения продлились недолго. Что стало причиной расставания пары и какие тайны о бывших влюбленных стали достоянием общественности расскажет редакция «Радио 1».
Лебедев о разрыве с Бузовой
На шоу «proПУСК» сыровар Лебедев приоткрыл занавес своих любовных отношений с Ольгой Бузовой. Он признался, что расстаться друзьями с певицей у него не получилось. По его словам, Бузова озвучивала ему свои претензии, опасения и подозрения, а поговорить и выяснить все заботящие пару вопросы не было возможности.
При этом, отметил Лебедев, он испытывает к экс-возлюбленной теплые, дружеские чувства.
Бузова злоупотребляет спиртным
Между делом сыровар высказался и о пагубном пристрастии теледивы. Он заявил, что алкоголь действительно является проблемой для его бывшей пассии.
«Это её проблема. Каждый день мы пили вино. Я не пил вообще тогда, но, представляешь, находиться в компании любимого человека и не поддерживать его в каком-либо действии… Это неправильно», — поделился Лебедев.
Фото: соцсети А. Бузовой
Бузова и политика
Лебедев пожелал Бузовой обрести свое женское счастье, однако обратил внимание на то, что из-за успешной карьеры ей будет сложно найти подходящего мужчину.
«Ей может быть равен только кто-то из политиков. Но она нужна что ли какому-то политику? Она как женщина в этом плане пустая», — заявил Лебедев.
Фото: соцсети Д.Лебедев
Бузова уличила Лебедева во лжи
После финала шоу «Замуж за Бузову» артистка и Лебедев продолжили общение. Они проводили вместе много времени и даже отправились в романтическое путешествие.
Однако вскоре в Сети стали всплывать факты обмана Лебедевым телеведущей. Оказалось, что сыровар якобы еще до участия в проекте заключил договоренности с рекламодателями о том, что победит на шоу Бузовой, женится на ней и поможет компаниям раскрутиться. В СМИ пишут, что план сыроеда практически удался: благодаря сотрудничеству избранник певицы получал деньги на подарки, роскошные свидания, ездил с личным водителем и т.д.
«Так нагло и бесцеремонно мои чувства не топтал ещё никто... После выхода шоу, и по мере развития отношений, начали всплывать факты обмана и лжи, на которые я пыталась не обращать внимания, думая, что это наговоры от сплетников! Но вскоре начали появляться уже прямые доказательства этого всего. К сожалению, все, что так долго муссируют СМИ, оказалось горькой правдой», — комментировала Бузова разрыв с Лебедевым.Читайте также:
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