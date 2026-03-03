В Госдуме прокомментировали проблему разницы в зарплатах между мужчинами и женщинами

03 марта 2026, 02:19

Депутат ГД Нилов: Работодатели не вправе платить мужчинам и женщинам по-разному

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Работодатели не имеют права платить сотрудникам на одной должности разную зарплату в зависимости от пола. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.





Он напомнил, что дискриминация по половому признаку, как и по каким-либо другим отличиям, прямо запрещена Трудовым кодексом РФ. За такие нарушения для работодателя предусмотрена административная ответственность.



