В Госдуме прокомментировали проблему разницы в зарплатах между мужчинами и женщинами
Депутат ГД Нилов: Работодатели не вправе платить мужчинам и женщинам по-разному
Работодатели не имеют права платить сотрудникам на одной должности разную зарплату в зависимости от пола. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Он напомнил, что дискриминация по половому признаку, как и по каким-либо другим отличиям, прямо запрещена Трудовым кодексом РФ. За такие нарушения для работодателя предусмотрена административная ответственность.
При этом депутат отметил, что часто можно заметить статистический разрыв в заработках мужчин и женщин в разных отраслях. Это — другое дело, нежели дискриминация внутри предприятий, и уравнивать оплату в разных сферах по половому признаку тоже некорректно.
Например, в оборонно-промышленном комплексе, где работает много мужчин, зарплаты сварщиков достигают 500 тысяч рублей из-за дефицита кадров. Это создаёт дисбаланс в средних показателях зарплаты между мужчинами и женщинами, ведь представительницы слабого пола редко решают связать свою карьеру с таким направлением.