Курил в аудитории и конфликтовал с педагогами: Росгвардия задержала нарушителя в столичном вузе

05 ноября 2026, 17:41

Бывший студент устроил дебош в московском вузе и угрожал преподавателям

Видео: пресс-служба Росгвардии

В Москве сотрудники Росгвардии задержали 26-летнего мужчину, который нарушал общественный порядок на территории одного из столичных университетов. Инцидент произошел на востоке города, в образовательном учреждении на улице Стромынке.