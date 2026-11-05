Курил в аудитории и конфликтовал с педагогами: Росгвардия задержала нарушителя в столичном вузе
Видео: пресс-служба Росгвардии
В Москве сотрудники Росгвардии задержали 26-летнего мужчину, который нарушал общественный порядок на территории одного из столичных университетов. Инцидент произошел на востоке города, в образовательном учреждении на улице Стромынке.
Во время патрулирования сотрудники вневедомственной охраны получили сигнал тревоги из вуза. Прибыв по указанному адресу, росгвардейцы выяснили, что на территорию учебного заведения проник бывший студент. Мужчина прошел в одну из аудиторий и начал вести себя вызывающе: вступал в перепалки с преподавателями, курил в помещении и выражался нецензурной бранью.
Сотрудники охраны попытались пресечь нарушения, однако ситуация обострилась. По имеющимся данным, мужчина стал угрожать физической расправой как работникам охраны, так и одному из преподавателей. После этого была нажата кнопка тревожной сигнализации, и на место прибыли сотрудники Росгвардии.
Нарушителя задержали. Им оказался 26-летний уроженец Саратовской области. Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции и доставили в отдел.
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