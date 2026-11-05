Сомнолог объяснил, как матрас и подушка влияют на качество сна
Неправильно подобранные матрас и подушка могут негативно отражаться на качестве сна, вызывая дискомфорт и боли в области шеи и спины. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин.
По словам специалиста, научных подтверждений значимого прямого влияния матраса и подушки на качество сна пока нет. Однако многое зависит от материалов и особенностей изделий. Например, слишком высокая или низкая подушка может провоцировать болевые ощущения в шее и верхней части плечевого пояса, что затрудняет полноценный отдых. Аналогичная ситуация возможна при использовании неподходящего матраса.
Сомнолог отметил, что обычно люди выбирают спальные принадлежности индивидуально, ориентируясь на собственные ощущения и подбирая подходящую жесткость методом проб и ошибок.
«Кому-то нравится жёсткий, кому-то нравится мягкий матрас. То же и с подушкой. То есть люди сами обычно методом проб и ошибок подбирают нужное. Однако есть более 80 видов нарушений сна. То есть они (матрас и подушка. — RT) могут уменьшить болевой синдром в области спины и шеи, улучшив качество сна, но изменить архитектуру сна — нет», — заключил Калинкин.
Таким образом, подходящие матрас и подушка способны уменьшить физический дискомфорт и создать более комфортные условия для отдыха, однако сами по себе не устраняют нарушения сна и не меняют его структуру.