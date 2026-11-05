Стоматолог рассказала, как справиться с острой зубной болью до визита к врачу
Зубная боль может возникнуть внезапно, в том числе ночью или в выходные, когда попасть к стоматологу затруднительно. Как правильно оказать себе первую помощь, избежать опасных ошибок и распознать симптомы серьезных осложнений, «Вечерней Москве» рассказала стоматолог-терапевт клиники InWhite Medical Диана Неведина.
По словам специалиста, при появлении боли необходимо аккуратно почистить зубы мягкой щеткой и зубной нитью, чтобы удалить остатки пищи, дополнительно раздражающие пораженные ткани. После этого можно принять обезболивающее по инструкции: например, ибупрофен в дозировке 400 мг или парацетамол 500 мг при отсутствии противопоказаний. До приема врача рекомендуется отказаться от горячей, холодной и твердой пищи, не жевать на больной стороне и пить воду комнатной температуры.
При этом стоматолог предостерегает от прогревания щеки: тепло может усилить воспаление и способствовать распространению инфекции. Нельзя прикладывать к десне чеснок или таблетку анальгина, делать спиртовые и уксусные примочки, самостоятельно принимать антибиотики и превышать дозировку обезболивающих препаратов.
Особую опасность представляют отек десны или лица, температура выше 38 градусов, затрудненное глотание или открывание рта, а также резкая боль при надкусывании. Эти симптомы могут указывать на гнойные осложнения, включая абсцесс и флегмону. Инфекция способна распространиться на ткани шеи и средостения, поэтому при появлении таких признаков необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, не дожидаясь планового приема.
Даже если боль прошла самостоятельно, откладывать визит к стоматологу нельзя. Исчезновение неприятных ощущений не означает, что воспаление прекратилось: оно может временно затихнуть, а затем возобновиться. Домашние меры лишь облегчают симптомы, но не устраняют причину заболевания.
Кариес, пульпит и периодонтит требуют осмотра специалиста, а при необходимости — рентгенологического исследования и профессионального лечения. Промедление повышает риск осложнений и потери зуба.
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