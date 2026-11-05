Стоматолог рассказала, как справиться с острой зубной болью до визита к врачу

05 ноября 2026, 16:53

Стоматолог Неведина: нельзя прикладывать чеснок и делать примочки к больному зубу

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Зубная боль может возникнуть внезапно, в том числе ночью или в выходные, когда попасть к стоматологу затруднительно. Как правильно оказать себе первую помощь, избежать опасных ошибок и распознать симптомы серьезных осложнений, «Вечерней Москве» рассказала стоматолог-терапевт клиники InWhite Medical Диана Неведина.