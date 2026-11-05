В Забайкальске девочка за рулём авто отца сбила пешехода и врезалась в грузовик
В Забайкальском крае перед судом предстанет отец 12-летней девочки, которая наехала на пешехода за рулём его машины. Подробности приводит пресс-служба СУ СК России по региону.
Установлено, что в августе 2026 года мужчина передал дочери управление своим автомобилем Toyota Ipsum.
Вечером в посёлке городского типа Забайкальск девочка, не имея навыков вождения и не зная правил дорожного движения РФ, наехала на пешехода и столкнулась с припаркованным грузовиком. В результате ДТП прохожий получил травмы средней степени тяжести. Следователи возбудили в отношении отца уголовное дело и направили материалы в суд.
До этого сообщалось об инциденте в Ленинградской области. Там озверевшая толпа едва не забила сотрудников ДПС ногами из-за подростка за рулём без прав.
Читайте также: