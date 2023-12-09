Куриные яйца в России в ноябре подорожали на 15%

Фото: istockphoto/Михаил Руденко
В ноябре 2023 года стоимость куриных яиц в России возросла на 15,07%, тогда как цены на икру лососевых рыб снизились на 1,2%, согласно данным Росстата.
Помимо этого, согласно статистике, некоторые продукты питания подорожали: кулинарные изделия из птицы поднялись на 3%, окорочка куриные на 2,5%, а печень говяжья и свиная — на 2,3%. Также наблюдался рост цен на горох и фасоль на 2,2%, мясо индейки на 1,9%, продукцию быстрого питания типа сэндвичей «Гамбургер» на 1,8%, фарш мясной, кексы, рулеты, обеды в ресторанах на 1,7%, филе сельди соленое, оливковое масло, консервы томатные на 1,6%, рыбу мороженую неразделанную, сливочное масло, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки разных сортов, а также рис шлифованный — на 1,5%.
С другой стороны, статистика показала снижение цен в ноябре: молока для детей — на 0,9%, овсяной и перловой круп — на 0,5%, отечественного игристого вина, водки, черного чая байхового, маргарина — на 0,3%, вермишели и пшена — на 0,2%.
Также стоит отметить, что наблюдался рост цен на некоторые фрукты и овощи: огурцы подорожали на 35,1%, помидоры — на 19,1%, виноград — на 8,6%, чеснок — на 6,8%, зелень — на 2,9%, лук репчатый и свежие грибы — на 2,5%, белокочанную капусту — на 2,2%, груши и бананы — на 1,9%, а яблоки — на 1,8%.
В то же время цены на апельсины снизились на 9,4%, лимоны подешевели на 6,3%, морковь — на 1,5%, а картофель — на 0,7%.
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С другой стороны, статистика показала снижение цен в ноябре: молока для детей — на 0,9%, овсяной и перловой круп — на 0,5%, отечественного игристого вина, водки, черного чая байхового, маргарина — на 0,3%, вермишели и пшена — на 0,2%.
В то же время цены на апельсины снизились на 9,4%, лимоны подешевели на 6,3%, морковь — на 1,5%, а картофель — на 0,7%.
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Артем Кузьмин