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Россиянам назвали продукты, которые подорожают перед Новым годом

Экономист Беляев посоветовал купить рыбу и икру до повышения цен к Новому году
08 декабря 2023, 18:28
Фото: iStock/Tat'yana Andreyeva

Фото: iStock/Tat'yana Andreyeva

Экономист Михаил Беляев рассказал в беседе с NEWS.ru, что цены на продукты питания обязательно вырастут к Новому году, по этой причине деликатесы, рыбу, икру и колбасы можно закупить для новогоднего застолья уже сейчас.
«Деликатесные продукты отличаются тем, что, как правило, они долгосрочного хранения, тем более до Нового года осталось 20 дней. Это не такой большой срок», приводит слова экономиста NEWS.ru.

Беляев также порекомендовал подумать о рациональной организации праздничного стола, чтобы не избавляться от лишних продуктов. По мнению экономиста, это поможет сделать Новый год более акцентированным.


Ранее сообщалось, что Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить факты необоснованного завышения цен на куриные яйца в регионах и принять меры при выявлении нарушений.

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#яйца
#продукты
#новый год
#генпрокуратура
#меры
#рф
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Финконсультант Гордиенко допустила поднятие доллара выше 100 рублей
08 декабря 2023, 17:43

Фото: istockphoto.com/Lazy_Bear

Инвестиционный банкир, финансовый консультант Дарья Гордиенко заявила, что какие-либо прогнозы по поводу валют давать сложно из-за различных непредвиденных ситуаций, при этом, она допустила, что курс доллара в дальнейшем может подняться выше 100 рублей.
«Сейчас можно спрогнозировать, что к концу текущего года доллар будет примерно 92-95 рублей. Ожидается, что он продержится на низких значениях до апреля 2024 года. Но может произойти любая ситуация, которая кардинально всё изменит», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Гордиенко.

Кроме этого, эксперт отметила, что в кратковременной перспективе в плане вкладов можно положить деньги в рублях на банковский вклад или купить короткие облигации, в то время как делать вклады в долларах на короткий срок не выгодно.

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#деньги
#доллар
#эксперт
#облигации
#вклады
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Автоэксперт Бургазлиев допустил подорожание «Москвича» в 2024 году
08 декабря 2023, 17:27

Фото: istockphoto.com/Kwangmoozaa

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев заявил, что автомобили «Москвич» в 2024 году могут подорожать на 10%.
«Несмотря на неконкурентоспособность «Москвичей», цены на них, скорее всего, в 2024 году вырастут. На подорожание автомобилей сейчас сильнее всего влияет уровень инфляции в стране. «Москвичи» могут подорожать ориентировочно на 10%. Повышение цен может коснуться всех моделей бренда «Москвич», — пояснил в беседе с Газета.ру эксперт.

При этом, сама компания, которая производит машины, делает всё для того, чтобы цены оставались на прежнем уровне, считает эксперт.

Ранее сообщалось, что в России на авторынке менее чем за два года доля китайских и российских авто превысила 90%.

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#цены
#авто
#машины
#рф
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IT-эксперт Учакин заявил о вреде зарядки смартфона в авто
08 декабря 2023, 15:35

Фото: istockphoto.com/oatawa

IT-эксперт, директор департамента инфраструктуры компании Алексей Учакин не рекомендовал заяряжать смартфоны в автомобиле, поскольку это негативно влияет на аккумулятор.
«Многие не знают, что зарядка смартфона в автомобиле может негативно сказаться на аккумуляторе. Это связано с тем, что во время зарядки в автомобиле напряжение может колебаться, что неблагоприятно влияет на аккумулятор», — пояснил в беседе с Газета.ру Учакин.

Он заявил, что наиболее полезным для техники будет заряжать её на уровне заряда батареи около 20-30% до 80-90%. При зарядке телефона при 0% до 100% также вредит аккумулятору. Кроме этого, негативное влияние оказывают и высокие температуры.

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#эксперт
#мошенники
#it
#рекомендации
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В Союзе защиты прав потребителей назвали сговором необоснованный рост цен на яйца
В Союзе защиты прав потребителей назвали сговором рост цен на яйца
08 декабря 2023, 14:14

Фото: IStock/Chalabala

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить факты необоснованного роста цен на куриные яйца в регионах и принять меры при выявлении нарушений.
Председатель национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин отметил, что причин повышения стоимости яиц действительно нет. В беседе с «Радио 1» он напомнил, что мясомолочная промышленность завязана на зерне, которое сильно упало в цене.
«Никаких объективных причин для подорожания яиц нет. У нас вся мясомолочная промышленность завязана на зерне, это примерно 60 процентов от себестоимости. Зерно у нас очень значительно подешевело. И с какой стати должны дорожать яйца? Чего там такого курицы несут или используют, зависимого от курса валют или от акцизов? Ничем другими кроме как ценовым сговором это объяснить нельзя. За это у нас существует уголовная ответственность», — сказал Шапкин.
По мнению собеседника, в росте цен могут быть замешать как представители ритейла, так и сами производители. Они же могут формировать искусственный дефицит продукта.
«Ритейл иногда назначает наценки, которые больше чем на 100 процентов выше закупочной цены, и это у нас никак законодательно не ограничено. Я думаю, что здесь ещё существует соглашение или консультации со стороной производителя, и они обговаривают общее повышение цен. Что касается дефицита, то он явно создан искусственно, и здесь идут разборки чисто коммерческие», — заключил эксперт.
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#яйца
#цены
#дефицит
#рост
#проверка
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ФАС предлагает запретить крупным компаниям устанавливать необоснованные цены
08 декабря 2023, 05:48

Фото: iStock/monticello

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает запретить крупным российским компаниям устанавливать экономически необоснованные цены на товары. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект.
Речь идет о резком увеличении стоимости, которым будет считаться рост цен на 30 процентов на протяжении не более чем 60 дней — при условии, что его никак нельзя будет объяснить экономическими факторами. К последним чиновники ФАС отнесли колебание регулируемых тарифов, значительный рост спроса, а также подорожание комплектующих или сырья.

Если компанию заподозрят в нарушении, ей будет выписано предписание. В случае его игнорирования недобросовестному предпринимателю грозит штраф или уголовное дело.

Ранее ФАС предложила российским ретейлерам до марта 2024 года добровольно ограничить наценки на куриные яйца до 5%.
Такую инициативу в службе объяснили значительным ростом цен на продукты питания, вызывающим у потребителей серьёзную обеспокоенность. Согласно данным Росстата, в октябре куриные яйца в среднем по России подорожали на 23,9%. При этом в некоторых регионах стоимость выросла почти на 40%.


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#фас
#цены
#товары
#компании
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Общественница Красникова назвала причины плохих финансовых привычек
Общественница Красникова: Основная причина – уловки маркетологов
07 декабря 2023, 16:45

Фото: istockphoto.com/Thapana Onphalai

Общественный деятель, автор книг и тренингов по воспитанию и тайм-менеджменту Валентина Красникова заявила, что формировать здоровые финансовые привычки большинству в основном мешают уловки маркетологов.
«Цель маркетологов — увеличить ваши траты. Для этого есть масса способов и уловок: акции, реклама по телевизору, в магазинах, на улице, показывает красивую жизнь, навязывает ложные ценности. Нам создают все условия, чтобы тратить, тратить и тратить. Импульсивные необдуманные покупки загоняют в еще большую финансовую яму», — отметила в беседе с Газета.ру Красникова.

По её словам, финансовая грамотность – базовый навык, которому необходимо обучаться. В этом деле главное дисциплина, а также умение тратить средства с умом.

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#покупки
#траты
#финансы
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Озвучена стоимость салата «Мимоза»
Аналитики «Такском»: Средняя цена салата «Мимоза» — почти 369 рублей
07 декабря 2023, 15:59

Фото: istockphoto.com/voloshin311

Специалисты платформы фискальных данных «Такском» подсчитали индекс салата «Мимоза», который в среднем по России в ноябре — декабре 2023 года составила 368 рублей 82 копейки.
Отмечается, что для расчётов аналитики использовали стоимость основных ингредиентов блюда, в числе которых сыр, морковь, лук, яйца, рыбные консервы и майонез.

Как передаёт RT, самым дорогим ингредиентом «Мимозы» стали рыбные консервы.

Специалисты для анализа и подсчёта при исследовании использовали 53 млрд кассовых чеков.

Ранее стало известно, что куриное мясо в РФ за неделю с 28 ноября по 4 декабря стало дешевле впервые с середины апреля, но продолжают дорожать яйца и огурцы. Куриные яйца прибавили в цене 4,23% против 4,37% неделей до этого, а, если анализировать показатели с начала года, то они подорожали на 42,41%.

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#специалисты
#рост
#блюда
#цена
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Исследование: Главные бьюти-районы Москвы - Басманный, Таганский и Тверской
07 декабря 2023, 13:17

Фото: istockphoto.com/marigo20

Исследование сервиса «Авито Услуги» показало, что основными районами бьюти-индустрии столицы стали Басманный, Таганский и Тверской.
«Басманный район – лидер по числу онлайн-записей на макияж, а также тату и пирсинг. За бьюти-процедурами для ресниц и бровей чаще обращаются к специалистам на Таганке. Ещё одна «бьюти-столица» – Тверской район: здесь наибольшее число записей, например, на услуги парикмахеров и в спа», — приводит «Москва 24» текст исследования.

Кроме того, выяснилось, что наиболее востребованными бьюти-услугами для большинства районов города стали маникюр и педикюр.

Ранее маркетолог Денис Сидельников перечислил причины, по которым россияне перестали «покупаться» на бренды.

«Во-первых, самих брендов стало меньше. Многие с российского рынка ушли, и по параллельному импорту их завозят реже, так как выходит слишком дорого, и покупатели их просто не берут. Падает спрос — снижается и предложение. Вторая причина — бренды дорого стоят, а реальная покупательская способность населения в России не растет. Третья — на маркетплейсах не только огромный ассортимент товаров, но и огромные скидки», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Сидельников.

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#москва
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#столица
#спрос
#россияне
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McDonald’s откроет новую сеть кафе под брендом CosMc's
07 декабря 2023, 12:06

Фото: istockphoto/TonyBaggett

До конца 2024 года в планах у McDonald’s открыть в Америке сеть из 10 ресторанов небольшого формата под брендом CosMc's.
В этих заведениях посетители смогут быстро перекусить или выпить кофе днём, сообщает CNBC.

В меню будут входить популярные макмаффины из McDonald’s и мороженое McFlurry с дроблеными M&M's, Churro Frappes и крендельки. 

Уже на этой неделе откроют первую точка в Болингбруке, штат Иллинойс.

Название CosMc's -это отсылка к одному из узнаваемых персонажей McDonald's — Космаку (CosMc). Маскот был в рекламе McDonald's в конце 1980-х и начале 1990-х годов.

CosMc — это инопланетянин, желающий попробовать еду из McDonald's. McDonald’s планирует создать бренд, способный продавать кофе и другие напитки, популярные в дневном сегменте. 

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#кафе
#еда
#продукты
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