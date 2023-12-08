Россиянам назвали продукты, которые подорожают перед Новым годом

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Экономист Михаил Беляев рассказал в беседе с NEWS.ru, что цены на продукты питания обязательно вырастут к Новому году, по этой причине деликатесы, рыбу, икру и колбасы можно закупить для новогоднего застолья уже сейчас.
«Деликатесные продукты отличаются тем, что, как правило, они долгосрочного хранения, тем более до Нового года осталось 20 дней. Это не такой большой срок», приводит слова экономиста NEWS.ru.
Беляев также порекомендовал подумать о рациональной организации праздничного стола, чтобы не избавляться от лишних продуктов. По мнению экономиста, это поможет сделать Новый год более акцентированным.
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