Курирующий авиацию замглавы Минтранса Чалик уйдет в отставку

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Заместитель главы Минтранса Игорь Чалик, который курировал авиацию, уходит в отставку.
Игорь Чалик работает в Минтрансе с 2021 года. До этого он занимал должность замгендиректора «Аэрофлота». Он пришёл в ведомство при новом министре Виталии Савельеве, ранее возглавлявшем авиакомпанию. Об этом пишут РБК и ТАСС.
Заместитель министра родился в 1957 году в Орске Оренбургской области. Является выпускником Актюбинского высшего летного училища гражданской авиации. Был лётчиком на пассажирских лайнерах.
В 2010 году занял должность заместителя гендиректора авиакомпании и главы департамента производства полетов. Спустя год он стал летным директором.
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Заместитель министра родился в 1957 году в Орске Оренбургской области. Является выпускником Актюбинского высшего летного училища гражданской авиации. Был лётчиком на пассажирских лайнерах.
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Мария Фирсова