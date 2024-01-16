Курить разрешается? Почему суд наказал школу из-за хулигана с сигаретой на уроке

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В Санкт-Петербурге суд привлек школу к административной ответственности за отстранение от учебы мальчика, курившего на уроке. Действия учебного заведения признали нарушением права об образовании.
Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямбург уверен, что педагоги сделали всё правильно, отстранив ученика от занятий. В беседе с «Радио 1» он напомнил, что в школах действует «категорический запрет на курение, который должен быть подтверждён уставом».
Заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв также напомнил об уставе учебного заведения, в котором должен быть прописан запрет на курение. Однако он отметил, что при отстранении ученика от уроков учителя должны подумать о последствиях.
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«Существует категорический запрет на курение, который должен быть подтверждён уставом школы, и никто не имеет право его нарушать. И то, что его отстранили – абсолютно правильно. Они [педагоги] имели право и должны были отстранить, дальше в таких ситуациях вызываются родители, выносятся взыскание и предупреждение. Просто здесь что-то недоговаривается», — сказал Ямбург.
«Я решение суда не могу признать неправильным. А если бы ученик не электронную сигарету покурил, а шарики из трубочки плюнул в учителя? Или выругался? Каждый день происходят шалости разной степени, разной тяжести, но мы понимаем, что выгонять с урока – это путь к последствиям. Непонятно, что этот оскорблённый ученик о себе возомнит и куда он пойдёт. Да, это судебное решение – определенный прецедент. Наверное, учителям следует более аккуратно относиться к такому решению по удалению с уроков», — отметил эксперт.Юрист призвал урегулировать подобные вопросы на законодательном уровне, чтобы у педагогов был выработанный механизм действий при проступках учеников.
«Здесь пересекается тяжесть наказания и тяжесть проступка, который ребёнок совершил. Это сложный вопрос, надо его урегулировать в законодательстве об образовании, понять какие меры дисциплинарного воздействия должны применяться к ученику», — добавил он.Читайте также:
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Екатерина Шмакова