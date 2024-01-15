Российский студент получил пять лет за работу на спецслужбы Украины

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Курганский областной суд приговорил к пяти годам лишения свободы 20-летнего студента из Кургана, завербованного украинскими спецслужбами. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу управления ФСБ РФ по региону.
Молодой человек собирался совершить диверсии на объектах военной и социальной инфраструктуры, получая инструкции от украинской разведки. Осужденный также собирал сведения о дислокации воинских подразделений.
Парня признали виновным по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»), он отправится в колонию общего режима.
Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин сообщил, что следователи раскрыли крупную аферу с поставками древесины для нужд спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Парня признали виновным по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»), он отправится в колонию общего режима.
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Алина Юрчак