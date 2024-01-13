В Башкирии мальчик сорвался с лестницы в школе и попал в реанимацию

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В Башкирии мальчик сорвался с лестницы в школе и оказался в реанимацию в тяжелом состоянии.
Ufanovosti.ru пишет, что ЧП случилось 12 января в городе Туймазы. Ученик 5 класса потерял сознание и упал с лестницы на втором этаже школы.
11-летнего школьника экстренно госпитализировали в реанимацию. У него диагностирован ушиб головного мозга и перелом теменной области.
В причинах и обстоятельствах ЧП разбираются следователи.
Ранее сообщалось, что на горнолыжном курорте в Челябинской области подъемник едва не убил маленького мальчика. Об этом сообщает телеграм-канал «112». Отмечается, что механизм фуникулёра затянул шарф и руку мальчика. Его практически задушило.
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11-летнего школьника экстренно госпитализировали в реанимацию. У него диагностирован ушиб головного мозга и перелом теменной области.
Ранее сообщалось, что на горнолыжном курорте в Челябинской области подъемник едва не убил маленького мальчика. Об этом сообщает телеграм-канал «112». Отмечается, что механизм фуникулёра затянул шарф и руку мальчика. Его практически задушило.
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Мария Фирсова