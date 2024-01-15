Психолог Усанова: Обычные запреты не убедят подростка бросить курить вейп

Фото: istockphoto.com/Yana Tikhonova
Доктор психологических наук, профессор Московского института психоанализа Ольга Усанова заявила, что обычные запреты не помогут убедить подростка бросить курить вейп.
В этом деле ребёнка заставит задуматься то, какие варианты выделиться у него есть кроме курения.
Специалист пояснила, что чаще всего мотиватором курить вейп для подростка является желание выделиться, подражать кумирам, а также противопоставить себя взрослым. Именно поэтому обычне уговоры, запреты и беседы о вреде курительных смесей не убедят.
Читайте также:
В Ставропольском крае школьник скончался после курения вейпа
В Госдуму внесли проект о приравнивании смесей для вейпа к никотиновой продукции
Подмосковные наркологи помогают лечить зависимость от электронных сигарет
Специалист пояснила, что чаще всего мотиватором курить вейп для подростка является желание выделиться, подражать кумирам, а также противопоставить себя взрослым. Именно поэтому обычне уговоры, запреты и беседы о вреде курительных смесей не убедят.
«Речь о человеческих ценностях, о том, что ценности нужно демонстрировать. Можно спросить: почему ты демонстрируешь курение, а, например, не успехи в спорте, не какие-то твои творческие достижения или успехи в учёбе, или твою волонтёрскую деятельность? Надо обсуждать, что нужно демонстрировать, чем можно выделиться. Запрет ничего хорошего не приносит. Он только стимулирует то же самое действие. Рассказывать о том, что это плохо и вредно – много раз это говорили. А если спросить: как ты думаешь, что о тебе думают люди, когда ты это делаешь, как они тебя воспринимают – он, может быть, задумается. Сказать: а если ты продемонстрируешь что-то другое, вместо курения, какие-то свои достижения – что тогда?» – пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Усанова.
Читайте также:
В Ставропольском крае школьник скончался после курения вейпа
В Госдуму внесли проект о приравнивании смесей для вейпа к никотиновой продукции
Подмосковные наркологи помогают лечить зависимость от электронных сигарет
Мелисса Тимофеева