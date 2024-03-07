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Курс по истории религий России введут в вузах с нового учебного года

07 марта 2024, 21:49
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Курс «История религий России» будет введен во всех высших учебных заведениях РФ со следующего учебного года. Об этом сообщают в Минобрнауки РФ.
Курс разработан по поручению президента России Владимира Путина профильными специалистами МГУ им. Ломоносова и Российского государственного социального университета (РГСУ).

Обучающая программа включает в себя 36 аудиторных часов и 36 часов самостоятельной работы. Программа курса нацелена на формирование у студентов грамотной позиции в отношении религии родной страны.


На занятиях можно будет узнать о религиозных традициях России в контексте формирования традиционных духовно-нравственных ценностей.

Сейчас в 28 российских ВУЗах проводится апробация новой дисциплины, со следующего учебного года она станет обязательной для всех.

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#образование
#религия
#владимир путин
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В России могут начать маркировать презервативы
07 марта 2024, 21:29

Фото: iStock/CopterAnansak

В России хотят начать эксперимент по маркировке ряда медицинских изделий, в числе которых и презервативы. Соответствующее намерение озвучили в Минпромторге РФ.
Представитель Минздрава РФ положительно отозвался на идею проведения эксперимента по расширению перечня подлежащих маркировке медизделий.

Проект Минпромторга размещен на официальном портале нормативных правовых актов. Если его примут, то эксперимент начнется с 1 сентября 2024 года и продлится до 31 августа 2025 года.

В сентябре прошлого года в России уже ввели маркировку для ряда медицинских изделий. В их числе обеззараживатели воздуха, слуховые аппараты, компьютерные томографы, кресла‑коляски.

Считается, что маркировка помогает потребителям быть уверенными в качестве приобретаемой продукции. В медицинской сфере это особенно важно, ведь подобные товары напрямую влияют на состояние здоровья людей. Маркировка помогает качественно и быстро очищать российский рынок от контрафакта и фальсификата.

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#маркировка
#россия
#медицина
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Зеленский подписал указ о демобилизации срочников в апреле – мае 2024 года
Зеленский подписал указ об увольнении срочников весной 2024 года
07 марта 2024, 20:47

Фото: iStock/Irina Piskova

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации солдат, проходящих срочную службу. Соответствующий документ опубликован на сайте Офиса президента.
Сегодня, 7 марта, президент Владимир Зеленский обозначил конкретные сроки, когда будет произведено увольнение в запас военнослужащих срочной службы Украины — апрель-май 2024 года.

Уточняется, что речь идет о военных, которые прошли срочную службу и были направлены на фронт после начала российско-украинского конфликта.
Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная рада приняла законопроект о демобилизации солдат срочной службы.

Демобилизованных военнослужащих не будут призывать на фронт в течение двенадцати месяцев после увольнения в запас.

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#владимир зеленский
#украина
#всу
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Психолог Дугенцова рекомендовала предупреждать детей об опасности мошенников
07 марта 2024, 20:41

Фото: istockphoto.com/BrianAJackson

Детский психолог Дарья Дугенцова рекомендовала родителям обязательно проводить профилактические беседы с детьми на тему опасности мошенничеств, в том числе, в интернете.
«Взрослые стараются избегать подобного общения, ошибочно считая, что это как-то поможет оградить их детей от окружающих опасностей. На самом деле, часто дети не подозревают каждого заговорившего с ними человека в качестве источника угрозы. Поэтому первый совет, который я хочу дать родителям — это объяснить своим детям сложившуюся ситуацию», — объяснила в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.

Также родителям следует уведомить детей об информационной гигиене, а также о том, что никакую линчую информацию и информацию о семье не стоит передавать третьим лицам.

Ранее сообщалось, что Телеграм-каналы Московской области стали всё чаще использовать мошенники для распространения фальшивых трогательных историй, с помощью которых у читателей выманивают деньги.

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#деньги
#дети
#мошенники
#психолог
#родители
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Сырье для табачной и никотиносодержащей продукции будут маркировать в России
07 марта 2024, 20:26

Фото: iStock/Олег Копьёв

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал Постановление о расширении правил маркировки табачной и никотиносодержащей продукции. Об этом сообщает ТАСС.
Теперь производители сырья для табачной продукции должны будут направлять все необходимые данные в государственную систему мониторинга товаров.

Подобная мера позволит улучшить процесс отслеживания сырья и товаров из него и станет инструментом пресечения государством факта нелегального производства сигарет и прочей никотиносодержащей продукции в России.

Требования о прослеживаемости табачной и никотинсодержащей продукции распространяются и на магазины «дьюти-фри». Информацию о поступлении продукции в эти магазины и путях ее дальнейшей реализации будут подавать один раз в квартал через государственную систему маркировки «Честный знак».

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#табак
#маркировка
#россия
#михаил мишустин
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Названа неожиданная причина панических атак
Мясников заявил о генетической природе панических атак
07 марта 2024, 20:22

Фото: istockphoto.com/sqback

Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил, что причиной панических атак может выступать, в том числе, и генетика.
«У многих есть к паническим атакам генетическая предрасположенность. Это показывают исследования, проведенные на близнецах и других близких родственниках. Тревожные и нервные люди расположены к этому намного больше», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

Кроме этого, повлиять на появление панических атак могут травматические события из детства, курение, алкоголь, успокаивающие средства, а также заболевания, такие, как, бронхиальная астма.

Ранее Александр Мясников заявлял, что гипотония является нормой, а не болезнью.

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#курение
#алкоголь
#врач
#заболевания
#здоровье
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Духи с запахом картошки фри создали в Японии к 8 Марта
07 марта 2024, 20:00

Фото: iStock/Comeback Images

Японское отделение McDonald's анонсировало выпуск духов с запахом картошки фри. Об этом сообщила пресс-служба ресторана быстрого питания в своих соцсетях.
Интересно, что рестораторы рассказали сразу о трех возможных вариантах запаха парфюма: классический, с чесноком и чёрным перцем, а также с морской солью. Любителям фастфуда обещают, что каждый запах идеально подойдет для свиданий.

Согласно заявлениям в соцсетях ресторана, флаконы для духов сделают в виде легендарных коробочек с картошкой. Дата старта продаж и цена пока неизвестны.

При этом, на рекламном буклете содержится приписка мелким шрифтом, содержащая в себе уточнение — «является иллюстрацией, на самом деле товар не производится и не продается». Вероятно, пост стал частью рекламной кампании новых сезонных добавок к картофелю фри из сушеной японской сливы, водорослей и соли, а также из чеснока, майонеза и черного перца.

Однако, это не помешало публикации в сети набрать популярность — ее просмотрели около 15 миллионов человек, а 26 тысяч пользователей сделали репосты.

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#парфюм
#япония
#рестораны
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Экономист Лобода спрогнозировал падение выдачи ипотек в этом году
07 марта 2024, 19:54

Фото: istockphoto.com/Jirapong Manustrong

Экономист, директор по коммуникациям Андрей Лобода заявил, что выдачи ипотек россиянам в этом году снизятся вдвое.
«При высоких процентных ставках по ипотеке такая тенденция будет сохраняться. Отмена программы льготной ипотеки с 1 июля окажет дополнительное негативное влияние на динамику ипотечного рынка. Возобновление роста спроса на ипотеку может быть на фоне пересмотра ключевой ставки ЦБ в сторону снижения», — отметил в беседе с Газета.ру Лобода.

Однако, подчеркнул специалист, такие прогнозы рассчитаны на период не раньше середины осени текущего года.

Ранее сообщалось, что ВТБ предлагает увеличить размер субсидий для банков в рамках льготной ипотеки, так как эта программа перестала быть выгодной для банков после ужесточения условий.

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#ипотека
#кредит
#программа
#льготная ипотека
#цб
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США подозревают армию России в применении терминалов Starlink
WP: США проводят проверку SpaceX из-за якобы применения армией России Starlink
07 марта 2024, 19:53

Фото: iStock/AdrianHancu

Демократы Палаты представителей Конгресса США приступили к проверке компании американского бизнесмена Илона Маска SpaceX после сообщений из-за якобы применения спутникового интернет-сервиса Starlink российской армией в конфликте на Украине. Об этом сообщает The Washington Post.
Законодатели Джейми Раскин и Роберт Гарсия заявили, что возможное использование Россией Starlink «представляет серьёзную угрозу безопасности Украины, жизни украинцев и национальной безопасности США».

Отмечается, что SpaceX не сразу дала комментарий, однако Илон Маск опроверг все эти слухи, а также информацию о продаже терминалов Starlink России.

При этом законодатели убеждены, что Россия всё-таки использует терминалы, полученные незаконным путём, в обход санкций и через посредников в соседних государствах.

Раскин и Гарсия только приступили к расследованию, но уже планируют связаться с Пентагоном и иными ведомствами, чтобы вместе лишить Россию возможности закупать аппаратуру, которая модернизирует её армию.

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#илон маск
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#спутник
#россия
#вс рф
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Россиянам раскрыли более защищённые от слежки аналоги Android
ИБ-эксперт Бедеров посоветовал сменить Android на GrapheneOS
07 марта 2024, 19:45

Фото: istockphoto.com/Ivan-balvan

Руководитель департамента расследований Игорь Бедеров отметил, что для сокращения объёма отправляемой информации на сервера Google можно использовать альтернативы Android, из которых «вырезано» большинство системных служб «поисковика».
К таким альтернативам специалист отнёс Ubuntu Touch, Kali NetHunter, GrapheneOS и т. д.

«Альтернативные ОС ориентированы на большую конфиденциальность и безопасность своих пользователей. Они сохраняют меньше пользовательских данных, а запрашивать эти данные им гораздо сложнее. Некоторые проекты вроде GrapheneOS сделаны для того, чтобы повысить уровень конфиденциальности пользователей», — отметил в беседе с Газета.ру Бедеров.

Ранее руководитель Центра кибербезопасности F.A.С.С.T. Ярослав Каргалев заявил, что в этом году самой основной угрозой для компаний будут атаки программ-вымогателей.

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#данные
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