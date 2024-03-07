Курс по истории религий России введут в вузах с нового учебного года

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Курс «История религий России» будет введен во всех высших учебных заведениях РФ со следующего учебного года. Об этом сообщают в Минобрнауки РФ.
Курс разработан по поручению президента России Владимира Путина профильными специалистами МГУ им. Ломоносова и Российского государственного социального университета (РГСУ).
Обучающая программа включает в себя 36 аудиторных часов и 36 часов самостоятельной работы. Программа курса нацелена на формирование у студентов грамотной позиции в отношении религии родной страны.
На занятиях можно будет узнать о религиозных традициях России в контексте формирования традиционных духовно-нравственных ценностей.
Сейчас в 28 российских ВУЗах проводится апробация новой дисциплины, со следующего учебного года она станет обязательной для всех.
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Обучающая программа включает в себя 36 аудиторных часов и 36 часов самостоятельной работы. Программа курса нацелена на формирование у студентов грамотной позиции в отношении религии родной страны.
Сейчас в 28 российских ВУЗах проводится апробация новой дисциплины, со следующего учебного года она станет обязательной для всех.
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Мария Федоровцева