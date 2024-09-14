Курсанты Академии МЧС приняли военную присягу в Химках

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Более 300 курсантов Академии МЧС приняли военную присягу в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что в Академии гражданской защиты МЧС России в Химках состоялось торжественное принятие присяги, в котором дали клятву на верность Родине 376 курсантов.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
В рамках этого торжественного события состоялось открытие многофункционального спортивного комплекса Академии МЧС. В здании обустроено свыше 10 залов, в которых студенты могут заниматься несколькими видами спорта, включая хоккей, футбол и боевые искусства. Также в комплексе имеются комнаты с полосой препятствий по пожарно-спасательному спорту и кабинеты для обучения пилотированию беспилотниками (БПЛА).
Отметим, что Академия гражданской защиты МЧС России является головным центром в системе высшего образования ведомства.
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Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
«Вновь и вновь вы будете повторять и закреплять пройдённый материал пока не станете настоящими спасателями. Легко не будет, однако всегда помните о том, что оценкой ваших знаний и умений, полученных в стенах академии, станут спасённые человеческие жизни», – сказал курсантам министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.Также обязательство хранить верность Отечеству дали 80 воспитанников Кадетского пожарно-спасательного корпуса Академии, 146 студентов инженерного и гуманитарного факультетов, 12 офицеров и 30 курсантов факультета по подготовке специалистов из других стран.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
В рамках этого торжественного события состоялось открытие многофункционального спортивного комплекса Академии МЧС. В здании обустроено свыше 10 залов, в которых студенты могут заниматься несколькими видами спорта, включая хоккей, футбол и боевые искусства. Также в комплексе имеются комнаты с полосой препятствий по пожарно-спасательному спорту и кабинеты для обучения пилотированию беспилотниками (БПЛА).
Отметим, что Академия гражданской защиты МЧС России является головным центром в системе высшего образования ведомства.
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Анастасия Чинкова