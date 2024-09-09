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700 сотрудников МЧС обеспечили пожарную безопасности на подмосковных участках

09 сентября 2024, 10:36
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО

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Сотрудники МЧС России обеспечили соблюдение пожарной безопасности на избирательных участках Подмосковья во время голосования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка ведомства.
«Заблаговременная подготовка мест для голосования и профилактическая работа, проведённая инспекторами Госпожнадзора, позволили избежать происшествий на выборных объектах. Пожарную безопасность на избирательных участках обеспечивали около 700 человек и свыше 300 единиц техники», – уточнили в ведомстве.
В Московской области с 6 по 8 сентября проходили выборы в муниципальные Советы депутатов. В кампании было задействовано 976 объектов, на которых работали 1588 избирательных участков. Все они были обследованы сотрудниками чрезвычайного ведомства. С ответственными и должностными лицами избирательных комиссий проведены инструктажи, практические занятия и тренировки по эвакуации.



В Главном управлении МЧС России по Московской области развернули оперативный штаб для координации и реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

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#московская область
В Московской области подводят итоги выборов местных депутатов
09 сентября 2024, 10:00

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Голосование избирателей на выборах в Московской области проходило в штатном режиме. Существенных нарушений выявлено не было, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Избирательным правом в Подмосковье в ходе Единого дня голосования обладали более 2,5 млн жителей. Из них более 210 тыс. подали заявление для дистанционного электронного голосования. По состоянию на 18:00 8 сентября общая явка составила 22,72%. Очно проголосовали 16,96% избирателей, дистанционно – 87,24% от числа подавших заявления», – отметили в комиссии.
В Подмосковье подводят итоги голосование на выборах депутатов Советов депутатов городских округов. Все избирательные участки закрылись накануне в 20:00. Члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчёту голосов.

Выборы и довыборы местных депутатов проходили в 28 городских округах 6, 7 и 8 сентября. За ходом голосования следили свыше 8 тыс. наблюдателей. Все три дня члены Избирательной комиссии Московской области и сотрудники аппарата совершали объезды участков на территории муниципалитетов, оказывали методическую и правовую поддержку членам участковых комиссий.

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#подмосковье
#московская область
#выборы
#голосование
#единый день голосования
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Источник в Анкаре рассказал о возможных местах проведения второй конференции по Украине
Источник в Анкаре: место второй конференции по Украине пока неизвестно
09 сентября 2024, 09:13

Фото: iStock/9parusnikov

Осведомлённый дипломатический источник в Анкаре заявил, что точное место проведения второй конференции по Украине еще не определено. Об этом информирует ТАСС.
Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни упомянул Саудовскую Аравию как потенциальное место для проведения следующей конференции по Украине.

«Нет, не определено. Это один из вариантов», — сообщил он.

Напомним, что первая конференция по Украине состоялась в швейцарском Бюргенштоке 15 — 16 июня. В Кремле отметили, что рассматривать пути разрешения украинского конфликта без участия Российской Федерации является абсолютно нелогичным и бесперспективным.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от ведения мирных переговоров. По его словам, прежде следует наказать бандитов, которые проникли на территорию страны.

Глава государства также добавил, что Россия не теряет контактов с западными странами, несмотря на все попытки изолировать страну.

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#солдат
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Еще в девяти субъектах на выборах победу одержали действующие губернаторы
ЦИК: еще в девяти субъектах на выборах победу одержали действующие губернаторы
09 сентября 2024, 06:42

Фото: istockphoto/Diy1

На выборах главы Республики Алтай победил врио от партии «Единая Россия» Андрей Турчак, набрав 74,09% голосов. Об этом сообщила ЦИК после обработки 100% протоколов.
Также на выборах главы Курганской области лидирует действующий губернатор Вадим Шумков с 85,17% голосов.

В Курской области победу одержал исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов. На выборах в Калининградской области победил врио главы региона Алексей Беспрозванных (76,55% голосов по итогам обработки протоколов).

В Вологодской области победу одержал Георгий Филимонов, набравший 62,30% голосов. В Мурманской области – Андрей Чибис (73,99% голосов).

В Ставропольском крае, где было обработано 98,31% протоколов, победил действующий губернатор Владимир Владимиров, набравший 79,57% голосов.

В Самарской области после обработки всех протоколов победил действующий губернатор Вячеслав Федорищев с 79,56% голосов. В Челябинской области после обработки 98,24% протоколов победил действующий губернатор Алексей Текслер с 81,84% голосов.

Ранее пять регионов России сообщили об избрании действующих губернаторов.

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Явка избирателей на выборы Подмосковья составила 22,72%

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#курганская область
#самарская область
#курская область
#выборы
#голосование
#губернатор
#вологодская область
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В Государственной Думе призвали Шольца к покаянию перед Россией
Депутат Шеремет призвал канцлера ФРГ Шольца к покаянию перед РФ и ее гражданами
09 сентября 2024, 04:23

Фото: сайт Кремля

Депутат Государственной Думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал канцлера Германии Олафа Шольца к покаянию перед Россией и ее населением за разжигание конфликта на Украине и поставку Киеву оружия, передает РИА Новости.
Шеремет заявил, что немецкий народ был втянут в конфликт с Россией из-за предложения канцлера Германии поддержать украинскую армию.

«После обстрелов наших мирных городов нацистский режим Зеленского может спасти только капитуляция», – заявил парламентарий.

Ранее Шольц заявил, что настало время для мирных переговоров в украинском конфликте. «Я думаю, что сейчас настал момент, когда нужно вести дискуссии о том, как перейти от нынешней ситуации войны к миру быстрее, чем это кажется на данный момент», – заявил политик.

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#оружие
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Песков анонсировал встречу Путина с избранными на выборах губернаторами
09 сентября 2024, 03:46

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин организует традиционную после выборов встречу с избранными губернаторами регионов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Отмечается, что дата встречи с главами регионов пока не определена и будет объявлена отдельно.

«Традиционно она проходит, будет и на этот раз. Мы сообщим когда», – сообщил Песков.

8 сентября в России прошел Единый день голосования (ЕДГ), в рамках которого состоялись выборы глав 25 регионов, а также выборы на региональном и муниципальном уровне.

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#едг
#губернаторы
#владимир путин
#дмитрий песков
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Путин направил Ким Чен Ыну телеграмму
Путин: Россия и КНДР будут укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство
09 сентября 2024, 03:41

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин направил телеграмму главе КНДР Ким Чен Ыну. Эту информацию приводит информационное агентство ТАСС со ссылкой на ЦТАК.
Согласно телеграмме, Россия и КНДР будут и дальше укреплять всестороннее стратегическое партнерство, обеспечивать безопасность и стабильность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.

Российский лидер подчеркнул, что отношения между двумя странами находятся на высоком уровне. Это было подтверждено в ходе конструктивных и содержательных переговоров, состоявшихся недавно в Пхеньяне, сказал он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова дала оценку отношениям между Россией и Северной Кореей на Восточном экономическом форуме. По словам дипломата, в настоящее время обе страны испытывают невероятные трудности, связанные с санкционной войной.

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#мария захарова
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Симоньян назвала две причины санкций США против RT и «России сегодня»
Симоньян: США ввели санкции из-за успеха RT и грядущих выборов президента
09 сентября 2024, 02:01

Фото: сайт Кремля

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян дала два обоснования санкциям США в отношении российских СМИ. Об этом она заявила в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
По ее словам, одна из причин – успех RT.

«Только за прошлый год англоязычные наши проекты [набрали] почти 14 миллиардов просмотров. Это им больно. Это больше, чем у наших ближайших конкурентов – «Би-Би-Си», CNN», – заявила она

Вторая причина, по мнению Симоньян, – предстоящие президентские выборы в США.

«Это уже отработанный у них сценарий: как выборы, надо быстренько всех отвлечь Россией», – добавила она.

Ранее власти США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и ее дочерних компаний, включая РИА Новости, RT и Sputnik. Под санкции также попали несколько человек, в том числе главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Кроме того, Вашингтон объявил о вознаграждении в размере до 10 миллионов долларов США за любую информацию об иностранном вмешательстве в американские выборы.

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#маргарита симоньян
#сша
#выборы
#санкции
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Харрис заявила о готовности к теледебатам с Трампои
09 сентября 2024, 01:17

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что готова провести теледебаты со своим соперником Дональдом Трампом. Слова Харрис процитировал пресс-корпус Белого дома, сообщает ТАСС.
Отмечается, в воскресенье, 8 сентября, Харрис ответила на вопрос журналиста, заявив, что «готова к дебатам» с Трампом.

Дебаты между двумя кандидатами состоятся во вторник, 10 сентября, в Филадельфии (штат Пенсильвания), их проведет телеканал ABC.

В преддверии этого события агентство Reuters сообщило, что кандидаты Дональд Трамп и Камала Харрис имеют примерно равные шансы: По данным национального опроса, опубликованным 8 сентября, рейтинг одобрения Трампа составил 48 %. Для сравнения, рейтинг одобрения Харрис составлял 47 %.

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#дональд трамп
#камала харрис
#выборы
#сша
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В Совфеде назвали одну из причин вторжения ВСУ в Курскую область
09 сентября 2024, 00:26

Одной из причин вторжения ВСУ в Курскую область могла стать попытка сорвать губернаторские выборы в регионе, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов на брифинге в Центризбиркоме, информирует РИА Новости.
«История Курской области – когда началась оккупация в ночь с 5 на 6 августа? Ровно за месяц до начала избирательных кампаний. А там были и губернаторские выборы», – подчеркнул сенатор.

Климов также подчеркнул, что. благодаря рекордной явке в Курской области мы «мы доказываем всему миру, какие бы ни были провокации» выборы в России все равно проходят.

8 сентября в России прошел Единый день голосования (ЕДГ), в рамках которого состоялись выборы глав 25 регионов, а также выборы на региональном и муниципальном уровне.

На должность губернатора Курской области претендуют четыре кандидата: врио Алексей Смирнов («Единая Россия»), а также депутаты Курской областной думы Алексей Бобовников (КПРФ), Геннадий Баев («Справедливая Россия – За правду») и Алексей Томанов (ЛДПР).

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