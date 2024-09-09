700 сотрудников МЧС обеспечили пожарную безопасности на подмосковных участках

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО
Сотрудники МЧС России обеспечили соблюдение пожарной безопасности на избирательных участках Подмосковья во время голосования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка ведомства.
«Заблаговременная подготовка мест для голосования и профилактическая работа, проведённая инспекторами Госпожнадзора, позволили избежать происшествий на выборных объектах. Пожарную безопасность на избирательных участках обеспечивали около 700 человек и свыше 300 единиц техники», – уточнили в ведомстве.В Московской области с 6 по 8 сентября проходили выборы в муниципальные Советы депутатов. В кампании было задействовано 976 объектов, на которых работали 1588 избирательных участков. Все они были обследованы сотрудниками чрезвычайного ведомства. С ответственными и должностными лицами избирательных комиссий проведены инструктажи, практические занятия и тренировки по эвакуации.
В Главном управлении МЧС России по Московской области развернули оперативный штаб для координации и реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
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Лора Луганская