Спасатели вызволили лису из западни в шлюзе Иваньковского водохранилища

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Подмосковные спасатели освободили лису, которая запуталась в цепях подъёмного механизма в техническом помещении шлюза Иваньковского водохранилища в Дубне. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.
В службу экстренных вызовов «Система-112» обратились работники шлюза. Они рассказали, что обнаружили дикое животное, вернувшись на рабочее место с обеда. Прибыв по указанному адресу, сотрудники 215-й пожарно-спасательной части приступили к освобождению лисицы.
Придерживая животное, его вынесли в сапоге на улицу и выпустили на волю.
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«Обезопасив руки крагами, работник дежурной смены убедился, что лиса не травмирована и зафиксировал хищницу. Его коллега распутал цепи. К спасательной операции подключились рабочие шлюза, и вскоре хвостатая гостья была освобождена. Для транспортировки лисы в естественную среду обитания использовали подручное средство – резиновый сапог», – рассказали в ведомстве.
Придерживая животное, его вынесли в сапоге на улицу и выпустили на волю.
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Лора Луганская