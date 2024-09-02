Спасатели из Шатуры победили на профессиональном конкурсе

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура
Шатурская команда спасателей одержала победу на соревнованиях по пятиборью, в которых участвовали работники Мособлпожспаса и подмосковного отделения МЧС, сообщает пресс-служба администрации городского округа Шатура.
«Участники проходили полосу препятствий, тушили пожары, ликвидировали последствия разлива опасных химических веществ, проводили поисковые работы под водой, разбирали завалы разрушенных зданий, а также проходили и другие испытания, с которыми могут столкнуться спасатели», — говорится в сообщении.Отмечается, что приоритетной задачей на всех испытаниях было спасение людей: их эвакуировали с высоты, искали в лесах, доставали из колодцев и других труднодоступных и опасных мест, оказывали первую помощь и эвакуировали в безопасные места.
Всего в соревнованиях принимали участие 18 команд — 14 от Мособлпожспаса и четыре от МЧС. По итогам испытаний лучшей была признана шатурская команда поисково-спасательного поста 286-й пожарно-спасательной части территориального управления № 9 Мособлпожспаса.
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