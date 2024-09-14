Курская епархия разместила в своих ПВР десятки тысяч человек с начала атак ВСУ

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Курская епархия разместила порядка 30 тысяч человек в своих пунктах временного размещения (ПВР). Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что прихожане оказывают помощь в разгрузке фур с гуманитарной помощью, доставляют продукты беженцам и просто выслушивают попавших в беду людей. Те, кто разбирается в электронике, собирают системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также курские священники выезжают на передовую, исповедуют российских бойцов, рассказал дьякон храма Матроны Московской и Ксении Петербургской Дмитрий Королёв.
Он подчеркнул, что за месяц с начала атаки ВСУ Курской области удалось принять и распределить тонны гумпомощи, а также оборудовать десятки ПВР.
По словам Королёва, на помощь пострадавшим и беженцам поспешила вся епархия. Даже люди с инвалидностью стараются внести своё вклад в общее дело.
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Он подчеркнул, что за месяц с начала атаки ВСУ Курской области удалось принять и распределить тонны гумпомощи, а также оборудовать десятки ПВР.
По словам Королёва, на помощь пострадавшим и беженцам поспешила вся епархия. Даже люди с инвалидностью стараются внести своё вклад в общее дело.
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Анастасия Чинкова