На подмосковную горячую линию для курян поступило около 2 тысяч звонков

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Около двух тысяч звонков поступило на открытую в Подмосковье горячую линию для оказания помощи жителям Курской области и их близким, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«Операторы уже успели обработать значительное количество обращений — около 2000 звонков. Главными запросами было получение выплаты в размере 10 тысяч рублей и просьбы о гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.Кроме того, операторы горячей линии оказывают звонящим психологическую поддержку и помогают найти родственников в пунктах временного размещения. Отмечается также, что на горячей линии принимают звонки от неравнодушных людей, готовых предоставить нуждающимся жильё или вещи. Кроме того, звонящим предоставляется информация о процедурах эвакуации и контактные номера курских оперативных служб.
Из Московской области на горячую линию можно позвонить по номеру 122, добавочный 6, затем 1. Телефон для звонков из других регионов 8-800-550-50-30.
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Лев Каштанов