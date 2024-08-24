Более 200 жителей Курской области пострадали после начала атаки ВСУ

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С начала наступления ВСУ на Курскую область пострадал 201 житель региона. Среди них 10 детей, сообщается в Telegram-канале регионального правительства.
«В стационарах проходят лечение 77 человек, из них два ребенка», – подчеркивается в публикации.
Власти региона добавили, что жители приграничных районов переведены в 94 пункта временного размещения (ПВР). В настоящее время в них находятся 6968 человек, в том числе 1459 детей. Кроме того, в 25 регионах России подготовлено 123 пункта временного размещения, в которых в настоящее время находятся 2974 человека.
Ранее стало известно, что более 50 человек остаются в курском поселке Коренево, который атакуют украинские войска. В то же время некоторые населенные пункты Кореневского района, по сообщениям, испытывают проблемы с инфраструктурой, включая перебои с электричеством, водой и газом.
24 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью наступления на Курскую область не является укрепление переговорной позиции.
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Александр Климов