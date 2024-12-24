Хинштейн обратился в ФАС России из-за роста цен на продукты

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн направил обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России из-за роста цен на основные продукты питания. Об этом Хинштейн сообщил в Teлеграм-канале.
Александр Хинштейн обратил внимание, что направил обращение на имя руководителя ФАС Максима Шаскольского и попросил провести проверку на обоснованность осуществления надбавок на основные продукты питания. Он отметил, что власти регионов никак не могут контролировать формирование цен.
Врио главы Курской области подчеркнул, что за два месяца в регионе выросли цены на картофель, лук репчатый, куриные яйца, белокочанная капуста и сливочное масло. Больше чем на 50% подорожали помидоры и огурцы, уточнил Александр Хинштейн.
Он поделился, что уже смог побеседовать с главой ФАС по этому вопросу. Шаскольский пообещал, что возьмет вопрос на особый контроль, рассказал врио губернатора Курской области.
Читайте также:
ФАС: рост цен на бензин и дизтопливо в России не превышает темпов инфляции
Губернатор Камчатки раскрыл причину подорожания икры
Экономист рассказал, что будет с ценами на недвижимость
Врио главы Курской области подчеркнул, что за два месяца в регионе выросли цены на картофель, лук репчатый, куриные яйца, белокочанная капуста и сливочное масло. Больше чем на 50% подорожали помидоры и огурцы, уточнил Александр Хинштейн.
Он поделился, что уже смог побеседовать с главой ФАС по этому вопросу. Шаскольский пообещал, что возьмет вопрос на особый контроль, рассказал врио губернатора Курской области.
Читайте также:
ФАС: рост цен на бензин и дизтопливо в России не превышает темпов инфляции
Губернатор Камчатки раскрыл причину подорожания икры
Экономист рассказал, что будет с ценами на недвижимость
Ольга Енгалычева