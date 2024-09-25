«Куртки, плащи и зонтики»: Синоптик рассказал, какой будет последняя неделя сентября

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Сентябрь подходит к концу, но солнечная погода до сих пор радует жителей Москвы и Подмосковья. Вопрос один: когда ждать похолоданий?
Начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» сообщил, что сентябрь, продолжая нас радовать, стал рекордным и самым теплым за много лет.
Он предупредил, что в конце сентября нужно будет вооружаться куртками, плащами и зонтиками, потому что будут осадки.
По его словам, те, кто думает, что теплый сентябрь — это «бабье лето», глубоко ошибаются, потому что этот золотой период еще впереди.
Он добавил, что первая неделя октября тоже не будет холодной: днем от +12 градусов.
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«В прошлом году была среднемесячная температура на три градуса превышала климатическую норму, а в этом году – более, чем на 4 градуса», — сказал синоптик.
Он предупредил, что в конце сентября нужно будет вооружаться куртками, плащами и зонтиками, потому что будут осадки.
«Начиная с 27 на 28, в Москву и Подмосковье придут осадки и будут продолжаться 29 сентября в том числе. Но они нужны дачникам и лесничим, потому что лес сухой. Обычно такие циклоны длятся 5-7 дней. Несмотря на осадки, будет тепло, но все равно надо надевать куртки и плащи, брать зонтики», — добавил собеседник.
По его словам, те, кто думает, что теплый сентябрь — это «бабье лето», глубоко ошибаются, потому что этот золотой период еще впереди.
«"Бабье лето" будет во второй половине октября. Оно наступит тогда, когда пройдут дожди, заморозки, а во второй половине октября вернется солнечная погода и паутинки», — поделился специалист.
Он добавил, что первая неделя октября тоже не будет холодной: днем от +12 градусов.
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Анастасия Бондарева