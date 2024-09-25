Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ «Куртки, плащи и зонтики»: Синоптик рассказал, какой будет последняя неделя сентября

«Куртки, плащи и зонтики»: Синоптик рассказал, какой будет последняя неделя сентября

Синоптик Варакин: последняя неделя сентября будет дождливой
25 сентября 2024, 12:43
Фото: iStock/Doctor_bass

Фото: iStock/Doctor_bass

Сентябрь подходит к концу, но солнечная погода до сих пор радует жителей Москвы и Подмосковья. Вопрос один: когда ждать похолоданий?
Начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» сообщил, что сентябрь, продолжая нас радовать, стал рекордным и самым теплым за много лет.

«В прошлом году была среднемесячная температура на три градуса превышала климатическую норму, а в этом году – более, чем на 4 градуса», — сказал синоптик.



Он предупредил, что в конце сентября нужно будет вооружаться куртками, плащами и зонтиками, потому что будут осадки.

«Начиная с 27 на 28, в Москву и Подмосковье придут осадки и будут продолжаться 29 сентября в том числе. Но они нужны дачникам и лесничим, потому что лес сухой. Обычно такие циклоны длятся 5-7 дней. Несмотря на осадки, будет тепло, но все равно надо надевать куртки и плащи, брать зонтики», — добавил собеседник.

По его словам, те, кто думает, что теплый сентябрь — это «бабье лето», глубоко ошибаются, потому что этот золотой период еще впереди.

«"Бабье лето" будет во второй половине октября. Оно наступит тогда, когда пройдут дожди, заморозки, а во второй половине октября вернется солнечная погода и паутинки», — поделился специалист.

Он добавил, что первая неделя октября тоже не будет холодной: днем от +12 градусов.

Читайте также:

Отдых в Подмосковье осенью 2024: куда поехать на один день или выходные

Дождь и порывистый ветер до 17 м/с ожидаются в столице в конце рабочей недели

«Накроют дожди»: Синоптик рассказал, когда жителям Москвы и Подмосковья доставать зонтики
#погода
#заморозки
#температура
#ветер
#осадки
#бабье тепло
#неделя
#дожди
#прогноз погоды
В Московской области усовершенствуют процесс оказания услуг управляющими компаниями
25 сентября 2024, 12:52

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Жители Подмосковья смогут воспользоваться услугами управляющих компаний через МФЦ в рамках «одного окна», сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Новый формат предоставит людям альтернативные способы взаимодействия с управляющей организацией.

Какие услуги доступны:

  • получение справок об отсутствии долгов за жилищно-коммунальные услуги;
  • открытие, закрытие и переоформление лицевых счетов;
  • подключение электронных сервисов;
  • получение ключей от домофонов;
  • Преимущества этого формата включают удобный график работы;
  • привычный формат предоставления услуг.
«Мы проанализировали сайты управляющих компаний региона, по итогам было выявлено, что половина не ведут их и не доводят актуальную информацию до жителей надлежащим образом. У людей должны быть альтернативные способы диалога с управляющей организацией и получения необходимых данных. С этой целью мы прорабатываем вопрос передачи в МФЦ возможности предоставления ключевых услуг. Уже в следующем году между крупными УК и МФЦ будут заключены соотвествующие соглашения», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Некоторые сервисы уже автоматизированы, например, «умная платёжка», единый платёжный документ и цифровая панель ЖКХ. Их можно получить на региональном портале государственных услуг.

Читайте также:

В МФЦ Воскресенска жителям рассказали как избавиться от ненужных вещей

МФЦ Московской области и столицы запустили совместный проект по госуслугам

Руководитель МФЦ Котельников получил награду
#мфц
#владислав мурашов
#услуги
#сервис
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Синоптик Позднякова: Бабьего лета в Москве не будет
25 сентября 2024, 12:51

Фото: iStock/fermate

Бабьего лета в столичном регионе не будет. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Про бабье лето уже можете забыть, потому что мы живем в астрономической осени. После дня осеннего солнцестояния про бабье лето не говорят. Мы с вами пережили почти весь сентябрь в состоянии лета, так как погода была летняя. Возвраты тепла могут быть, но бабьим летом это назвать будет нельзя», – сказала Позднякова в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

По ее словам, уже в октябре погода вернется к климатической норме. В понедельник, 30 сентября в столичном регионе будет резкое похолодание. Первые дни октября будут прогреваться до 15 градусов тепла, но активного тепла больше не будет. В конце текущей недели. По данным синоптика, начнутся дожди.

Читайте также:

«Куртки, плащи и зонтики»: Синоптик рассказал, какой будет последняя неделя сентября

Дождь и порывистый ветер до 17 м/с ожидаются в столице в конце рабочей недели

«Накроют дожди»: Синоптик рассказал, когда жителям Москвы и Подмосковья доставать зонтики
#москва
#погода
#лето
#ветер
#бабье лето
#неделя
#похолодание
#дожди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Госдума приняла в I чтении проект о запрете усыновления в страны со сменой пола
25 сентября 2024, 12:48

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении законопроект о запрете усыновления российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола.
Напомним, что этот проект закона был внесён на рассмотрение группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в июле этого года.

После принятия закона будут внесены изменения в Семейный кодекс РФ. Его дополнят пунктами о запрете усыновления и взятия под опеку российских детей иностранными гражданами из стран, где разрешена смена пола. Причём это касается любых форм смены пола, включая медицинское вмешательство, применение соответствующих гормональных лекарственных препаратов, изменение пола в удостоверяющих личность документах, в том числе без медицинского вмешательства.

Авторы проекта отмечали, что он направлен на реализацию госполитики для исключения любой возможности усыновления российских детей представителями ЛГБТ*-сообщества.

Читайте также:

Российских детей не смогут усыновлять граждане стран, где разрешена смена пола

Иностранцам запретят усыновлять российских детей

Проект об ответственности за пропаганду «чайлдфри» внесут в Госдуму 25 сентября

*движение признано экстремистским и запрещено в России
#госдума
#законопроект
#дети
#усыновление
#иностранцы
#лгбт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Учения МЧС России и Белоруссии соберут в Подмосковье около 800 спасателей
25 сентября 2024, 12:46

Фото: iStock/DmyTo

Совместные учения МЧС России и Белоруссии состоятся 3 октября в Подмосковье. Об этом сообщил глава российского ведомства Александр Куренков.
«Чрезвычайные ведомства двух стран готовятся к совместному учению. Оно состоится 3 октября на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС России. Около 800 специалистов и 150 единиц техники, включая восемь воздушных судов и 12 беспилотников, отработают совместные действия по ликвидации последствий ЧС в природной и техногенной среде», – отметил министр.
Как добавили в ведомстве, масштабное мероприятие организуют по случаю 25-й годовщины образования Союзного государства.

Читайте также:

Фотоловушки сняли нарушителей противопожарного режима в лесах Подмосковья

Автобус влетел в отбойник и в «Камаз» на МКАД в Москве, есть погибшие

В лесах Подмосковья за выходные выявили более 30 нарушений пожарной безопасности
#мчс
#подмосковье
#московская область
#учения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зимой в Красногорске будет работать искусственный каток
25 сентября 2024, 12:35

Фото: Министерство благоустройства Московской области

Вблизи жилого комплекса «АРТ» в Красногорске этой зимой планируется открытие искусственного катка, сообщает Министерство благоустройства Московской области.
В общей сложности этой зимой в Московской области и на общественных территориях будут функционировать 38 катков с искусственным покрытием.

«На территории Московской области работают парки и лесопарки. Каждый из них ведет активную подготовку к предстоящему зимнему сезону. Запланирован запуск 38 катков с искусственным льдом, с прокатом зимнего инвентаря и раздевалками», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Все локации должны соответствовать следующим требованиям: предоставление напрокат необходимого оборудования, музыкальное сопровождение, праздничное оформление, наличие белого льда, залитого с использованием специального оборудования. При необходимости посетители смогут воспользоваться тёплыми раздевалками и шкафчиками для хранения вещей. Кроме того, на территории катков будут размещены торговые точки с горячими напитками.

Читайте также:

Катки в парках Подмосковья должны открыться 1 декабря

В Подмосковье будут работать 38 катков с искусственным льдом

В Кашире выбрали подрядчика для строительства ФОКа с катком
#подмосковье
#михаил хайкин
#министерство благоустройства мо
#каток
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков назвал оправданной дискуссию о сокращении 11-летнего обучения в школах
25 сентября 2024, 12:34

Фото: сайт Кремля

Дискуссия среди экспертов о возможном сокращении 11-летнего обучения в школах оправдана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, со временем меняются кадровые потребности, и система образования должна им соответствовать.
«Пока это экспертная дискуссия. Вы знаете, что существуют различные точки зрения об уплотнении образовательного процесса. Есть у специалистов доводы «за» и «против», но, безусловно, эта дискуссия более чем оправдана», — пояснил он.
Песков добавил, что система образования должна идти в ногу со временем и подстраиваться под технологические изменения.
«Времена меняются, технологии образовательные меняются, потребности кадровые меняются, и под это, конечно, должна живо подстраиваться система образования», — отметил Песков.
Читайте также:

«Непозволительная роскошь»: Мединский призвал «спрессовать» образование в РФ по времени

Яровая объяснила суть законопроекта о запрете пропаганды «чайлдфри»

Госдума приняла законопроект Мособлдумы о штрафах за ненадлежащее содержание питомцев
#изменения
#госдума
#образование
#технологии
#законопроект
#песков
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Студенты колледжа «Подмосковье» приняли участие в полуфинале конкурса «Большая перемена»
25 сентября 2024, 12:18

Фото: Министерство образования Московской области

Студенты из структурных подразделений Колледжа «Подмосковье», расположенных в Клину, Солнечногорске, Лобне и Химках, приняли участие в полуфинале конкурса «Большая перемена», который проходил в Липецке, сообщает Министерство образования Московской области.
Полуфинал был организован для студентов среднего профессионального образования из Центрального федерального округа. Детский оздоровительный комплекс «Прометей» принимал участников из 18 регионов страны. Колледж «Подмосковье» представили Владимир Сысоев, Майя Платон, Елизавета Брюханова, Никита Поваляев и Никита Климов.

В течение четырёх дней участники выполняли конкурсные задания, изучали профессиональные кейсы и участвовали в мастер-классах. Образовательная программа включала встречи с экспертами в области образования, просвещения и молодёжной политики. Все конкурсные испытания пятого сезона «Большой перемены» были посвящены Году семьи.

«Участие в полуфинале стало для нас не только вызовом, но и отличной возможностью научиться чему-то новому. Мы приобрели полезные навыки работы в команде и смогли раскрыть свои творческие способности. Это было незабываемое и вдохновляющее событие!», — поделилась студентка колледжа Елизавета Брюханова.
По итогам полуфинальных этапов, которые проводились в разных регионах России, будут определены 600 финалистов среди студентов СПО. Заключительный этап конкурса состоится в ноябре.

Читайте также:

В России стартовал конкурс проектов по развитию детей «Среда возможностей»

Финал конкурса «Воспитатель года России» собрал в Подмосковье 87 участников

Школьники и студенты смогут побороться за призы конкурса «Индекс мечтателя»
#подмосковье
#колледж
#конкурс
#студенты
#министерство образования мо
#год семьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ищут себе жертву»: Автоюрист рассказал, как не попасть в автоподставу
Автоюрист Смирнов: автоподставы выявить и доказать очень сложно
25 сентября 2024, 12:17

Фото: iStock/kadmy

В Уголовном кодексе России может появиться отдельное наказание за автоподставы. За ДТП с целью вымогательства предлагается лишать свободы на срок до четырех лет, а в случаях совершения его группой лиц по предварительному сговору или с причинением тяжкого вреда здоровью — до семи лет. Такой законопроект будет внесен в Госдуму на этой неделе.
Автоюрист Сергей Смирнов в беседе с «Радио 1» сообщил, что количество автоподстав на дорогах уменьшилось в связи с появлением страхования гражданской ответственности и систем видеонаблюдения.

«На мой взгляд, действующих уставов достаточно, чтобы наказывать преступников. Это либо мошенничество — завладение имуществом путем обмана, либо вымогательство, а если причинен вред здоровью, то можно и по другим статьям привлекать», — сказал эксперт.

Он отметил, что выявить и доказать умысел автоподстав очень сложно, потому что они похожи на обычные ДТП.

К тому же, по словам автоюриста, мошенники выбирают определенный психотип автовладельцев, которые поверят, а потом не смогут признаться в том, что их обманули.

«Это могут быть женщины, которые не очень разбираются в техническом вопросе авто. Это офисные люди чуть старше среднего возраста, которые всегда спешат и не готовы долго ждать», — предупредил собеседник.
Он также назвал основные моменты, которые должен держать в голове каждый водитель, чтобы не стать жертвой автомошенников.

  • Исполнять то, что прописано — иметь полис ОСАГО, который защищает вас на 400 тысяч рублей, и неважно, сколько авто пострадало.
  • Понимать, что скрыться с места ДТП — значит, уехать вовсе. Если мошенники кинули бутылку, где-то на парковке притерли, а потом вас догнали, можно уехать с проезжей части, встать на обочине — это не будет считаться, что вы скрылись.
  • Никогда не соглашаться ехать в чужой автосервис, чтобы определить размер ущерба. Есть полис ОСАГО. Оформить вызвать ГИБДД, дальше вы получаете все от страховой компании. 90% подставщиков, как только слышат, что человек вызывает ГИБДД и не собирается никуда с ними ехать, сразу уезжают и пропадают.
  • Если идет провокация — из машины не выходить, звонить в 112 и объяснять, что помимо ДТП товарищи агрессивно себя ведут.
  • Снимать на видео машину, регистрационный знак, товарищей, которые ведут себя неадекватно. Это поможет потом идентифицировать преступление.

Сергей Смирнов отметил, что задача обманщиков — получить деньги здесь и сейчас, а потом искать новую жертву, однако в процессе они могут поменять свои мотивы, видя, что человек не ведется на провокации.

​Читайте также:

Эксперты рассказали, почему китайские автомобили вытеснили западные концерны

В России ожидается резкий рост цен на подержанные автомобили

Россиянам раскрыли, как безопаснее всего купить подержанную машину
#дтп
#гибдд
#преступление
#деньги
#мошенники
#автомобили
#автосервис
#вред
#осаго
#мошенничество
#водитель
#вымогательство
#человек
#рост
#полис
#машины
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мострансавто» объявляет конкурс на лучшую фотографию с автобусом в Московской области
25 сентября 2024, 12:03

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Акционерное общество «Мострансавто» проводит конкурс на лучшее фото с автобусом в Московской области. Любой желающий может принять участие, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
До 25 октября 2024 года нужно отправить фотографии с автобусом «Мострансавто» на адрес электронной почты. Также обязательно подписаться на официальные Telegram-каналы «Мострансавто» и Министерства транспорта Московской области.

Авторы лучших работ получат памятные призы с символикой компании.

Требования к фотографиям: горизонтальное изображение с высоким разрешением (качество 600 и более dpi) в форматах JPEG, PNG, PDF или TIFF. Снимок должен соответствовать тематике конкурса.

В письме нужно указать ФИО и контактный номер телефона. Заявки, не соответствующие этим требованиям, к конкурсу не допускаются.

Работы участников будут размещены на официальном сайте «Мострансавто», в Telegram-канале и на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Читайте также:

Открыт приём заявок на всероссийский творческий конкурс «По праву памяти»

В Подмосковье в шестой раз определят лучшего электромонтёра

Подмосковные студенты взяли четыре медали чемпионата высоких технологий
#подмосковье
#конкурс
#мострансавто
#фотография
#автобусы
#минтранс мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате