Курящим на балконе квартиры россиянам грозит штраф до 15 тысяч рублей

12 апреля 2026, 04:22

В ОП РФ напомнили, что за курение на балконе россиянам грозит штраф до 15 тысяч рублей

Курение на балконе может обернуться для россиян штрафом до 15 тысяч рублей, предупредил в беседе с РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.





Штраф по статье 20.4 КоАП РФ (нарушение противопожарных правил) грозит тем, кто курит на балконе с риском возгорания. В случае игнорирования запрета придется заплатить от пяти до пятнадцати тысяч рублей. Кроме того, дым от соседа может попадать в другие квартиры, и тогда жильцы вправе требовать через суд компенсацию морального вреда.



Машаров уточнил, что курить на собственном балконе можно, если действия жильца не противоречат закону. Постановление правительства №1479 запрещает использовать открытый огонь, включая курение, которое создаёт пожароопасную ситуацию.





«Под ограничения подпадают не только мангалы и свечи, но и непотушенные сигареты», — пояснил эксперт.