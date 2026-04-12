Курящим на балконе квартиры россиянам грозит штраф до 15 тысяч рублей
Курение на балконе может обернуться для россиян штрафом до 15 тысяч рублей, предупредил в беседе с РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Штраф по статье 20.4 КоАП РФ (нарушение противопожарных правил) грозит тем, кто курит на балконе с риском возгорания. В случае игнорирования запрета придется заплатить от пяти до пятнадцати тысяч рублей. Кроме того, дым от соседа может попадать в другие квартиры, и тогда жильцы вправе требовать через суд компенсацию морального вреда.
Машаров уточнил, что курить на собственном балконе можно, если действия жильца не противоречат закону. Постановление правительства №1479 запрещает использовать открытый огонь, включая курение, которое создаёт пожароопасную ситуацию.
«Под ограничения подпадают не только мангалы и свечи, но и непотушенные сигареты», — пояснил эксперт.Более того, за курение в местах общего пользования (подъезды, лифты, общие балконы) предусмотрена ответственность по статье 6.24 КоАП РФ. В этом случае штраф будет меньше — от 500 до 1500 рублей.