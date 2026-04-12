Стало известно о возможном письме Лерчек судье с просьбой смягчить срок Артему Чекалину
Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) эмоционально попросила суд смягчить наказание для своего бывшего мужа Артёма Чекалина. Фотографию предполагаемого обращения опубликовали в Telegram-канале Super.ru со ссылкой на анонимный источник.
Напомним, что ранее у Лерчек обнаружили четвёртую стадию рака с метастазами. Сейчас она лечится в ведущем онкологическом центре страны им. Н.Н. Блохина. Из-за диагноза блогеру заменили домашний арест на запрет определённых действий, а уголовное дело приостановили до улучшения здоровья. Состояние Валерии — не миф, несмотря на подозрения некоторых людей. Близкие блогера уже показывали, как многодетная мама отдыхает в парике с ребенком на руках после сеанса химиотерапии.
В письме, адресованном судье, Лерчек благодарит за лояльность, проявленную к ней с учетом ситуации. В то же время блогер указывает, что Артём является опорой для семьи и его заключение станет тяжёлой утратой для близких, включая их общих детей. По данным источника, письмо поступило в суд 8 апреля, а 10 апреля на заседании прокурор запросил для Артёма 7,5 года колонии.
«Разумеется, я верю в лучшее, молюсь об исцелении. Но сейчас и мне нужна помощь. Не забирайте отца детей. Умоляю о справедливости», — цитирует Super.ru Чекалину.По предварительной информации, обращение направлено с целью смягчить возможное наказание для экс-супруга Лерчек. Сейчас он находится под домашним арестом и воспитывает троих детей, пока бывшая жена борется с болезнью. Артём признавался, что десятилетние двойняшки и трехлетний сын тяжело переживают состояние Валерии.