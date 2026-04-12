Стало известно о возможном письме Лерчек судье с просьбой смягчить срок Артему Чекалину

12 апреля 2026, 01:52

Издание Super выложило возможное письмо Лерчек судье о смягчении срока Артему Чекалину

Валерия Чекалина/Лерчек и Артем Чекалин (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) эмоционально попросила суд смягчить наказание для своего бывшего мужа Артёма Чекалина. Фотографию предполагаемого обращения опубликовали в Telegram-канале Super.ru со ссылкой на анонимный источник.





Напомним, что ранее у Лерчек обнаружили четвёртую стадию рака с метастазами. Сейчас она лечится в ведущем онкологическом центре страны им. Н.Н. Блохина. Из-за диагноза блогеру заменили домашний арест на запрет определённых действий, а уголовное дело приостановили до улучшения здоровья. Состояние Валерии — не миф, несмотря на подозрения некоторых людей. Близкие блогера уже показывали, как многодетная мама отдыхает в парике с ребенком на руках после сеанса химиотерапии.





«Разумеется, я верю в лучшее, молюсь об исцелении. Но сейчас и мне нужна помощь. Не забирайте отца детей. Умоляю о справедливости», — цитирует Super.ru Чекалину.