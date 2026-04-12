Десятки петербуржцев застряли в Никольском саду из-за запертых калиток
Десятки петербуржцев оказались заблокированы в Никольском саду Санкт-Петербурга в эту субботу. Инцидент случился примерно в четыре часа дня по московскому времени, сообщает «Фонтанка».
Люди, которые прогуливались по саду, в определенный момент обнаружили, что кто-то запер все калитки. Среди попавших в ловушку граждан было много пожилых людей, семей с детьми и хозяев с домашними животными. Всего в саду застряли около 40 человек.
На помощь пришла сотрудница общественного туалета, которая принесла стремянку и помогла части «пленников» перебраться. Детей и собак пришлось передавать через забор, однако на территории оставались пожилые и инвалиды.
Люди непрерывно звонили в «112». Более чем через час приехали сотрудники садово-паркового предприятия и открыли ворота. В дежурной службе комитета по благоустройству заявили, что сады Питера «находятся на просушке», а люди зашли туда самовольно.
Читайте также: