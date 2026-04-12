Биолог предупредила россиян об опасном ядовитом кустарнике, который цветет весной
Россиян предупредили об опасности волчьего лыка — ядовитого кустарника, который зацветает весной в лесах европейской части РФ. Про это растение рассказала доцент кафедры биологии и экологии естественно-географического факультета Нижегородского педагогического университета Надежда Киселева.
Она пояснила в беседе с РИА Новости, что волчье лыко появляется в период расцвета весны. Этот кустарник является небольшим по размеру, однако у него ядовито все — цветы, кора, листья и корни.
Если человек попытается сломать веточку растения, сделать это будет непросто из-за прочной коры. Не имея при себе ножа, некоторые россияне пытаются перегрызть маленькие ветки зубами — это очень рискованно. Такие действия вызовут отёк горла, после которого, по словам биолога, гибель практически гарантирована. Киселева советует по возможности никогда не трогать волчье лыко.
