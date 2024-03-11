Кусака хочет домой! Подмосковные волонтёры ищут хозяев для трёхмесячного щенка

Фото: Дарья Леонова
Волонтёры Сергиева Посада ищут дом для трёхмесячного щенка-девочки, спасённой вместе с братьями и сёстрами в феврале этого года, передаёт корреспондент Дарья Леонова.
Девять щенков, выброшенных в плотно завязанном мешке, обнаружили в середине февраля жители СНТ «Торбеево» неподалёку от своих домов. Малышей спасли и сейчас пристроили всех, кроме одной девочки, которой волонтёры дали шутливое имя Кусака.
Она рассказала, что Кусака очень активная и прекрасно подойдёт для охраны. У собаки есть все нужные по возрасту прививки. Осталось только найти ей любящих хозяев.
Желающие забрать щенка могут обратиться по телефону +7-926-527-99-90.
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«Ветеринары сказали нам, что щенкам около трёх месяцев. Несмотря на то, что они почти сутки провели на морозе, никаких проблем со здоровьем у них нет. Сейчас мы пристроили в семьи уже восемь щенков, и впечатления от них у их новых хозяев самые позитивные. На передержке осталась одна Кусака. Надеемся, что и она скоро найдёт свой дом», — поделилась зооволонтёр Мария.
Желающие забрать щенка могут обратиться по телефону +7-926-527-99-90.
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Лев Каштанов