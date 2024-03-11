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Кусака хочет домой! Подмосковные волонтёры ищут хозяев для трёхмесячного щенка

11 марта 2024, 17:39
Фото: Дарья Леонова

Фото: Дарья Леонова

Волонтёры Сергиева Посада ищут дом для трёхмесячного щенка-девочки, спасённой вместе с братьями и сёстрами в феврале этого года, передаёт корреспондент Дарья Леонова.
Девять щенков, выброшенных в плотно завязанном мешке, обнаружили в середине февраля жители СНТ «Торбеево» неподалёку от своих домов. Малышей спасли и сейчас пристроили всех, кроме одной девочки, которой волонтёры дали шутливое имя Кусака.

«Ветеринары сказали нам, что щенкам около трёх месяцев. Несмотря на то, что они почти сутки провели на морозе, никаких проблем со здоровьем у них нет. Сейчас мы пристроили в семьи уже восемь щенков, и впечатления от них у их новых хозяев самые позитивные. На передержке осталась одна Кусака. Надеемся, что и она скоро найдёт свой дом», — поделилась зооволонтёр Мария.

Она рассказала, что Кусака очень активная и прекрасно подойдёт для охраны. У собаки есть все нужные по возрасту прививки. Осталось только найти ей любящих хозяев.

Желающие забрать щенка могут обратиться по телефону +7-926-527-99-90.

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В Подмосковье состоится форум-концерт «Единство народа» 
11 марта 2024, 18:00

Фото: istockphoto / Antonio Suarez Vega

В Подольске пройдет форум-концерт «Единство народа» при поддержке партии «Единая Россия». Об этом сообщила пресс-служба партии.
Форум пройдет 13 марта в Ледовом дворце «Витязь».

В мероприятие примут участие активисты со всей Московской области, которые постоянно вносят вклад в развитие государства.

«Форум соберет представителей самых разных специальностей и интересов, тех, кто добился выдающихся результатов в своем деле – от спортсменов и работников здравоохранения, образования до участников СВО и общественных деятелей. В числе гостей, которые выступят перед аудиторией: губернатор Московской области Андрей Воробьев, Герой России, полковник Росгвардии Александр Белоглазов, военный корреспондент, руководитель Службы сопровождения ветеранов СВО Ирина Куксенкова, актёр и режиссёр Иван Охлобыстин, олимпийский чемпион, лыжник Александр Легков и многие другие», — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме этого, активисты смогут пообщаться со спикерами и задать им интересующие вопросы, связанные с доппомощью и заботой об участниках СВО и их семей, патриотического воспитания, а также развития спорта, медицины и предпринимательства региона.

Стоит отметить, что в рамках концерта участники смогут услышать известных артистов, в числе которых Григорий Лепс и Денис Майданов.

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Подать заявку на участие в «Битве роботов» можно до 18 марта
11 марта 2024, 17:45

Фото: istockphoto / Zinkevych

Продлен прием заявок на участие в «Битве роботов». Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Прием заявок на участие в новом сезоне был продлет до 18 марта включительно.

«Все вовлеченные в сферу робототехники еще могут подготовить необходимые документы, придумать легенду роботу или утвердить состав команды.Напоминаем, что для участия в детской категории «Битва мини-роботов» возраст участников должен быть от 10 до 17 лет, а робот весом не более 1,5 кг и размерами до 25×25×25 см», — поделились в министерстве.
Стоит отметить, что полный регламент проведения международного чемпионата по битве роботов можно найти на официальном сайте Госуслуг.

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В Подмосковье управляющие компании покрасили стены в 700 подъездах
11 марта 2024, 17:29

Фото: ГУСТ МО

«Стены и потолки обновлены»: УК провели покрасочные работы в более 700 подъездах Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Косметический ремонт стен позволяет защитить поверхность от износа, пятен и загрязнений,а также продлевает срок службы.

«Управляющие компании с начала года отработали 723 задачи по восстановлению надлежащего вида стен и потолков в подъездах МКД. Наибольшее количество выполненных задач закрыто в городском округе Красногорск. Места общего пользования обновили на улице Карбышева в доме №3, на улице Ленина в доме №30А, а также в деревнях Козино и Путилково», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, ​что в случаях если краска потрескалась и износилась, то жители могут обращаться с заявками для восстановления в управляющие компании или через портал ЕДС МО.

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Для всероссийского голосования по благоустройству отобрали 220 подмосковных территорий
11 марта 2024, 17:21

Фото: iStock/blinow61

Ежегодное Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства начнётся 15 марта, от Подмосковья в списки на выбор попали 220 объектов, расположенных в 53 городских округах. Об этом рассказал в ходе видеоконференции губернатора региона Андрея Воробьёва с членами подмосковного правительства и главами городских округов министр благоустройства области Михаил Хайкин.
«Для голосования предлагается 203 сквера, восемь парков, семь пешеходных зон и две набережные», — уточнил Хайкин.
Голосование будет проводиться в четвёртый раз. Принять в нём участие смогут все жители региона старше 14 лет. Рассказывать о голосовании, а также объяснять, как именно сделать свой выбор, всем желающим будут рассказывать волонтёры. В этой работе задействуют более 2,5 тыс. человек.

Список территорий, за которые можно отдать свой голос, размещён на сайте проекта.

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#подмосковье
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В Подмосковье за год благоустроят 95 объектов
11 марта 2024, 16:57

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

95 объектов вошло программу благоустройства Московской области на текущий год, работы проведут в парках, скверах, на набережных и в пешеходных зонах. Об этом сообщил в ходе видеоконференции губернатора региона Андрея Воробьёва с членами подмосковного правительства и главами городских округов министр благоустройства области Михаил Хайкин.
«В текущем году планируется благоустроить 14 парков, 12 лесопарков, 23 пешеходные зоны, шесть набережных, 16 скверов, восемь детских скверов, 11 активных зон в парках — это скейтпарки и спортивные площадки, а также пять стел», — сказал Хайкин.
В качестве примера министр привёл благоустройство территория перед ледовым дворцом «Химик» в Воскресенске. Там будет обустроена зона отдыха, проведено озеленение, установлены теневые навесы и фонтан. Работы начнутся 1 апреля, сдача объекта запланирована на 5 октября.

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#благоустройство
#михаил хайкин
#московская область
#подмосковье
#министерство благоустройства мо
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В Орехово-Зуеве планируют провести слет школьных лесничеств
11 марта 2024, 16:51

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Слёт 13 школьных лесничеств пройдёт в Орехово-Зуеве в конце марта. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Слет будет проводится с 25 по 29 марта 2024 года.

«Желающие из 13 школьных лесничеств городского округа Орехово-Зуево до 14 марта могут подать заявки на участие, а далее учащимся предстоит нелегкий, но очень интересный путь к победе. Он будет состоять из нескольких конкурсных этапов - «Приветствие команд - визитная карточка», «Юный лесовод», «Лесная ботаника», «Лесная биология», «Противопожарная агитация», — поделились в ведомстве.

Стоит отметить, что для участников готовят специальную программу мастер-классов по разным профилям, а также выставки рисунков на экологические темы. Кроме этого, победитель будет представлять округ на областном ​мероприятии.

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#выставки
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В Подмосковье в этом году отремонтируют более тысячи дорог
11 марта 2024, 16:37

Фото: iStock/Andrey Grigoriev

Более 200 региональных и свыше 800 муниципальных дорог Московской области планируется отремонтировать в текущем году, общий объём работ превысит тысячу километров. Об этом сообщил в ходе видеоконференции губернатора Московской области Андрея Воробьёва с членами подмосковного правительства и главами городских округов министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
«Традиционно во второй половине апреля приступаем к ремонту дорог. На сегодняшний момент понятен план ремонта на этот год — 1178 километров. И мы к этой работе уже подготовились», — сказал Гержик.
По данным министерства, планируется отремонтировать 220 участков региональных дорог общей протяжённостью 666 километров, а также 853 муниципальные дороги общей протяжённостью 551 километр. Кроме того, будут отремонтированы три дороги к СНТ общей протяжённостью один километр.

Самый большой объём работ по ремонту дорог запланирован в Раменском округе, где в порядок приведут 52 км дорожного полотна. Второе место по объёму работ в этом году занимает Истра с планами на ремонт 48 км дорог, а замыкают тройку Солнечногорск и Можайский округ, где отремонтируют по 47 километров дорог.

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#ремонт дорог
#дорогимо
#алексей гержик
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье разработали алгоритм для борьбы с лужами на дорогах
11 марта 2024, 16:22

Фото: iStock/Adkasai

Борьба с лужами на дорогах Московской области станет системной и будет вестись по принципу ямочного ремонта. Об этом сообщил в ходе видеоконференции губернатора Московской области Андрея Воробьёва с членами подмосковного правительства и главами городских округов министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
«Для оперативного устранения луж будет проводиться ежедневное обследование дорожной сети, постоянный мониторинг и сбор жалоб жителей. На выполнение мероприятий по устранению лужи будет даваться три дня. И мы с этого года приступаем и будем это делать в режиме «было – стало», — сказал Гержик.
Он добавил, что ремонтники должны будут самостоятельно выбрать меры для устранения лужи. Это может быть прочистка ливневой канализации, разрытие канавы, разгон лучи щетками или использование мотопомп. Фиксация лужи и результат работ по её ликвидации будет проводиться по системе контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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#дорогимо
#алексей гержик
#московская область
#подмосковье
#ремонт дорог
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Великобритания передаст Украине списанные на утилизацию подержанные автомобили
GB News: С 15 марта Лондон будет направлять на Украину списанные автомобили
11 марта 2024, 16:12

Фото: iStock/LUNAMARINA

Власти Лондона смогут с 15 марта передавать Украине списанные автомобили, предназначенные изначально для утилизации. Об этом сообщает телеканал GB News.
Власти Великобритании приняли решение помогать Украине своим способом. Жители Лондона будут в обмен на выплату отказываться от старых машин, не соответствующих требованиям программы по созданию «зон максимально низкого загрязнения» (ULEZ). Транспортные средства будут направляться в Киев силами благотворительной организации «Британо-украинская помощь».

Будет ли украинцам польза от такой помощи? Дело в том, что автомобили изначально планировалось направлять на утилизацию из-за нарушения признанных экологических норм в Британии.

Машины планируют начать передавать Украине с 15 марта. Кроме гражданских автомобилей Киеву будут отправлены 50 списанных карет скорой помощи, не соответствующих правилам экологической программы.

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#лондон
#великобритания
#киев
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