Стало известно, какие осенние овощи являются самыми полезными

01 октября 2026, 13:25

Диетолог Залетова рассказала, чем полезны тыква, капуста, морковь и свекла

Фото: istockphoto / istetiana

Свекла, капуста, тыква и морковь входят в число наиболее полезных сезонных овощей осени. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова.