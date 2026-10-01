Стало известно, какие осенние овощи являются самыми полезными
Свекла, капуста, тыква и морковь входят в число наиболее полезных сезонных овощей осени. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова.
Особое внимание специалист рекомендовала обратить на тыкву и морковь. Они богаты каротиноидами, в том числе бета-каротином, который может превращаться в организме в витамин А. Он поддерживает защитные функции слизистых оболочек, а также здоровье роговицы и конъюнктивы глаз.
В рацион также стоит включать разные виды капусты — белокочанную, цветную, брокколи и брюссельскую. Они содержат пищевые волокна, витамин C, фолаты и другие биологически активные соединения.
Залетова посоветовала не забывать и о томатах. Они являются источником ликопина, который снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. При этом после термической обработки и в присутствии небольшого количества жира ликопин лучше усваивается.
Еще одним полезным осенним овощем диетолог назвала свеклу. Она содержит природные нитраты, которые способны мягко снижать артериальное давление.
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