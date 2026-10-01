Жителей Подмосковья предупредили о заморозках и кратковременных дождях

01 октября 2026, 10:17

Синоптик Ильин: в пятницу в Подмосковье пройдут кратковременные дожди

Фото: Istock/Sibylle Kirchen

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в ближайшие дни в столичном регионе сохраняет влияние антициклон.





В беседе с RT эксперт сообщил, что 2 октября местами по Московской области возможны небольшие кратковременные дожди. Они пройдут в основном в восточных районах Подмосковья. В субботу и воскресенье, по словам синоптика, снова ожидает достаточно солнечная погода.

«Что касается температуры, то в пятницу и субботу ожидается +8...+13 °C, а в воскресенье — +9...+14 °C. В ночные часы в пятницу — +3...+5 °C, в субботу — +2...+4 °C, в воскресенье с заморозками по области — около -2...+3 °C», — отметил он.