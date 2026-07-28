Кузбасс оказался в списке самых экономных регионов России
Кузбасс оказался в списке самых экономных регионов России. Об этом пишет «Сибдепо» со ссылкой на данные статистики «РИА Рейтинг».
В то время как по всей стране наблюдается ажиотаж на технику и продукты в связи с ростом зарплат, жители Кузбасса вынуждены урезать свои расходы. Регион занял 69-е место из 85 в последнем рейтинге розничной торговли.
Согласно данным «РИА Рейтинг», низкие показатели зафиксированы в Чеченской Республике, Республике Марий Эл, Республике Крым, Республике Алтай, Курганской области и Кемеровской области.
В среднем по России продажи увеличились на 5%, в то время как в Кузбассе этот показатель составил 2,8%. Среднестатистический житель региона за пять месяцев потратил на покупки 126 тысяч рублей. Для сравнения, в соседнем Новосибирске на те же цели тратится 190 тысяч рублей.
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