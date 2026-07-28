Россиянам объяснили причины частой диареи летом

28 июля 2026, 13:33

Врач Мельникова: Одна из причин проблем с ЖКТ летом — ускоренная порча продуктов

Фото: iStock/DenBoma

Летом количество обращений к врачам с жалобами на диарею, запоры и другие проблемы с ЖКТ традиционно увеличивается. Об этом сообщила гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Евгения Мельникова, передает «Лента.ру».