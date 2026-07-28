Россиянам объяснили причины частой диареи летом
Летом количество обращений к врачам с жалобами на диарею, запоры и другие проблемы с ЖКТ традиционно увеличивается. Об этом сообщила гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Евгения Мельникова, передает «Лента.ру».
Летом люди чаще страдают от диареи из-за быстрого порчи продуктов в жару, объяснила медик. Даже кратковременное нарушение условий хранения может вызвать пищевое отравление.
Гастроэнтеролог также указала на нарушение режима питания во время отпуска как на еще одну распространенную причину. Она предупредила, что длительные перерывы между приемами пищи, обильное питание в ресторанах и шведских столах, а также употребление большого количества жирных, жареных и острых блюд создают дополнительную нагрузку на пищеварительную систему.
Мельникова отметила, что летом многие увеличивают потребление свежих овощей, фруктов, ягод и зелени, что полезно для здоровья. Однако резкое увеличение количества клетчатки в рационе может привести к вздутию живота, повышенному газообразованию, урчанию и проблемам со стулом. Кроме того, врач подчеркнула, что летом люди часто не пьют достаточно жидкости, что также является фактором риска.
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