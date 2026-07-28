Токсиколог предупредил об опасности популярных капельниц для «детокса» и омоложения
Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов предупредил россиян об опасности популярных внутривенных капельниц, которые предлагают для «детокса», омоложения и общего оздоровления организма.
По словам специалиста для VSE42.RU, за громкими названиями вроде «Золушка», «Белоснежка», «Детокс» или «Коктейль Майерса» чаще всего скрываются различные смеси витаминов, аминокислот, глутатиона и других компонентов.
Врач подчеркнул, что на сегодняшний день нет убедительных научных доказательств того, что подобные процедуры помогают здоровым людям замедлить старение, улучшить состояние кожи или «очистить» организм от токсинов. При настоящих отравлениях терапия подбирается индивидуально, поэтому универсальной капельницы «от токсинов» не существует.
При этом, по словам Сиворонова, такие процедуры вовсе не безобидны. Среди возможных осложнений — воспаление вен, инфекции, тяжёлые аллергические реакции вплоть до анафилактического шока. Кроме того, ошибки в подборе состава или дозировке могут привести к нарушению электролитного баланса, сбоям сердечного ритма и даже повреждению почек.
Токсиколог подчеркнул, что внутривенные капельницы должны применяться исключительно по медицинским показаниям и под контролем врача, а громкие маркетинговые названия не являются гарантией эффективности или безопасности процедуры.
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