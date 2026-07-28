Токсиколог предупредил об опасности популярных капельниц для «детокса» и омоложения

28 июля 2026, 12:42

Сиворонов: капельницы для «детокса» и омоложения могут нанести вред здоровью

Фото: Istock / Jacob Wackerhausen

Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов предупредил россиян об опасности популярных внутривенных капельниц, которые предлагают для «детокса», омоложения и общего оздоровления организма.