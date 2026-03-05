В Новосибирске начали готовиться к весенним паводкам

05 марта 2026, 14:04

Фото: iStock/maradek

В Новосибирске начали активно готовиться к весенним паводкам. Об этом сообщили в городской администрации.





Отмечается, что до начала апреля планируется завершить расчистку русел рек и открыть водопропускные трубы под дорогами. Тем временем проверяют и готовность техники — мотопомп, спецавтомобилей и плавсредств.





«Дорожные службы уже усилили вывоз снега с улиц — в первую очередь на участках, где возможны подтопления. Проводим расчистку обочин и снежных валов, чтобы обеспечить сток воды», — уточнили в администрации.