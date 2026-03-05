В Новосибирске начали готовиться к весенним паводкам
В Новосибирске начали активно готовиться к весенним паводкам. Об этом сообщили в городской администрации.
Отмечается, что до начала апреля планируется завершить расчистку русел рек и открыть водопропускные трубы под дорогами. Тем временем проверяют и готовность техники — мотопомп, спецавтомобилей и плавсредств.
«Дорожные службы уже усилили вывоз снега с улиц — в первую очередь на участках, где возможны подтопления. Проводим расчистку обочин и снежных валов, чтобы обеспечить сток воды», — уточнили в администрации.
Во время паводка будут круглосуточно дежурить оперативные бригады. Особое внимание уделят низководным мостам и искусственным сооружениям.
Однако жители Новосибирска жалуются на горы снега в Октябрьском районе, пишет Om1 Новосибирск. В администрации же пояснили, что вывоз снега был временно приостановлен из-за сильных морозов. После потепления работы возобновили.