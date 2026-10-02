В Магаданской области исследуют состояние вечной мерзлоты

02 октября 2026, 12:00

Ученые используют более 20 скважин для наблюдения за подземным льдом

Фото: istockphoto / msan10

Ученые вместе со студентами-гидрологами проводят масштабные исследования вечной мерзлоты в Магаданской области. Специалисты наблюдают за таянием подземного льда с помощью сети из более чем 20 многометровых скважин.





Мониторинг поможет выяснить причины проседания дорожных покрытий и других изменений, связанных с состоянием мерзлоты.



Также ученые изучают русла рек, чтобы точнее прогнозировать сезонные паводки. Студенты проводят замеры расходов воды, ее гидрохимических показателей и мутности, сообщает argumenti.ru со ссылкой на ОТР.



«Ездили по рекам, в основном по Тенькинской трассе, замеряли расходы воды. Замеряли гидрохимические показатели, замеряли мутность воды», — рассказал студент географического факультета кафедры гидрологии суши МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Виногоров.