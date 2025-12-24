Кузбасс получит 3,3 млрд рублей на выполнение социальных обязательств

24 декабря 2025, 14:29

Фото: iStock/Дмитрий Коростылев

Кемеровская область до конца текущего года получит 3,3 млрд рублей на выполнение социальных обязательств. Об этом сообщил глава региона Илья Середюк.





Он уточнил, что 24 и 25 декабря находится в столице с рабочим визитом.





«Сегодня и завтра работаю в Москве. Встречаюсь с руководителями федеральных ведомств. На повестке — поддержка жителей региона и работа угольной отрасли», — приводит «Сiбдепо» слова Середюка.

«Мы уделяем комплексное внимание поддержке детей, оставшихся без попечения родителей. Система помощи охватывает все этапы жизненного пути ребенка, учитывая его условия воспитания и особенности здоровья. Важнейший элемент этой поддержки – сопровождение ребят в период их перехода к самостоятельной жизни», — рассказала Ракова.