Кузбасс получит 3,3 млрд рублей на выполнение социальных обязательств
Кемеровская область до конца текущего года получит 3,3 млрд рублей на выполнение социальных обязательств. Об этом сообщил глава региона Илья Середюк.
Он уточнил, что 24 и 25 декабря находится в столице с рабочим визитом.
«Сегодня и завтра работаю в Москве. Встречаюсь с руководителями федеральных ведомств. На повестке — поддержка жителей региона и работа угольной отрасли», — приводит «Сiбдепо» слова Середюка.
Средства потратят на зарплату сотрудников школ, детских садов, больниц, а также меры социальной поддержки, добавил губернатор Кузбасса.
Тем временем в столице в 2025 году около 900 сирот, достигших совершеннолетия, получили квартиры от города. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
«Мы уделяем комплексное внимание поддержке детей, оставшихся без попечения родителей. Система помощи охватывает все этапы жизненного пути ребенка, учитывая его условия воспитания и особенности здоровья. Важнейший элемент этой поддержки – сопровождение ребят в период их перехода к самостоятельной жизни», — рассказала Ракова.
По ее словам, подросткам помогают выбрать профессию, оформить льготы, поступить в колледж или вуз, а также оказывают психологическую помощь при необходимости. При достижении совершеннолетия дети-сироты, у которых нет своей жилплощади, получают квартиры.