В Орехово-Зуеве волонтёры устроили новогодний праздник для особенных детей

23 декабря 2025, 09:44

оригинал Фото: пресс-служба администрации Орехово-Зуевского г.о.

Новогоднее шоу устроили для особенных детей из реабилитационного отделения Орехово-Зуева социального центра волонтёры местного филиала Московского областного медицинского колледжа. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Ребят развлекали Дед Мороз и Снегурочка: они водили с ними хороводы, танцевали и дарили подарки.





«Спасибо вам за эмоции, улыбки и тот самый новогодний настрой, который вы дарите нашим детям», — поблагодарили волонтёров в социальном центре.