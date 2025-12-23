В Орехово-Зуеве волонтёры устроили новогодний праздник для особенных детей
Новогоднее шоу устроили для особенных детей из реабилитационного отделения Орехово-Зуева социального центра волонтёры местного филиала Московского областного медицинского колледжа. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Ребят развлекали Дед Мороз и Снегурочка: они водили с ними хороводы, танцевали и дарили подарки.
«Спасибо вам за эмоции, улыбки и тот самый новогодний настрой, который вы дарите нашим детям», — поблагодарили волонтёров в социальном центре.Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров. Он включает выплату грантов на реализацию проектов, страхование жизни и здоровья на время проведения акций, помощь в организации мероприятий. В список входит также консультационная, информационная и методическая поддержка. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.