В Орехово-Зуеве волонтёры устроили новогодний праздник для особенных детей

оригинал Фото: пресс-служба администрации Орехово-Зуевского г.о.

Новогоднее шоу устроили для особенных детей из реабилитационного отделения Орехово-Зуева социального центра волонтёры местного филиала Московского областного медицинского колледжа. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Ребят развлекали Дед Мороз и Снегурочка: они водили с ними хороводы, танцевали и дарили подарки.

«Спасибо вам за эмоции, улыбки и тот самый новогодний настрой, который вы дарите нашим детям», — поблагодарили волонтёров в социальном центре.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров. Он включает выплату грантов на реализацию проектов, страхование жизни и здоровья на время проведения акций, помощь в организации мероприятий. В список входит также консультационная, информационная и методическая поддержка. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.
Лев Каштанов

