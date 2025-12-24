Портал госуслуг Подмосковья принял 6500 заявок на выплату по уходу за инвалидами
Жители Московской области с начала года подали на региональный портал госуслуг свыше 6500 заявлений для оформления выплаты по уходу за инвалидами. Такими данными поделились в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.
Услугу «Предоставление выплаты на осуществление ухода за инвалидами» можно найти в разделе «Поддержка» – «Доступная среда». Выплату предоставляют заявителям, которые ухаживают за инвалидами I и II групп, если они признаны нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме и проживают в Московской области.
Оформить услугу могут неработающие жители региона, студенты-заочники или граждане, которые работают удаленно или не более двух часов в день. При этом необходимо быть старше 18 и моложе 65 лет.
Для подачи заявления нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Решение поступит в личный кабинет заявителя в течение семи рабочих дней.
Как напомнили в ведомстве, выплата назначается на шесть календарных месяцев. Затем нужно подать онлайн-заявление на её продление.
