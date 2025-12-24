Портал госуслуг Подмосковья принял 6500 заявок на выплату по уходу за инвалидами

24 декабря 2025, 10:41

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Жители Московской области с начала года подали на региональный портал госуслуг свыше 6500 заявлений для оформления выплаты по уходу за инвалидами. Такими данными поделились в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.