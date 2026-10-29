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Россиян предупредили о штрафе за самовольное изменение системы отопления при установке тёплого пола

Общественный деятель Бондарь: тёплый пол может нарушить отопление у соседей
Фото: iStock/roman023

За самовольное изменение системы отопления при установке тёплого пола жильцу может грозить штраф. Об этом RT сообщил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.



Вопрос о тёплых полах часто возникает при ремонте ванной комнаты, особенно если планируется укладка плитки. По словам эксперта, ходить босиком по такой поверхности некомфортно, поэтому многие задумываются о том, чтобы спрятать под ней систему обогрева.

Решение кажется логичным, но важно заранее определиться с типом этой системы. От выбора зависят не только технические аспекты, но и юридические моменты, а также отношения с соседями, пояснил он.

Водяной тёплый пол может вызвать серьёзные проблемы в многоквартирном доме. Подключение к общим трубам отопления или горячего водоснабжения изменяет работу всей инженерной системы здания. Такие действия считаются переустройством, что может быть запрещено региональными правилами. Получить официальное разрешение на подобные работы в обычном доме практически невозможно, предупреждает Бондарь.

За самовольную установку водяного тёплого пола предусмотрены штрафы. Жилинспекция может оштрафовать на сумму от 2 до 2,5 тысяч рублей. Кроме того, нарушителя обяжут вернуть всё в исходное состояние за свой счёт.

Электрический тёплый пол выглядит более простым решением. Монтаж кабеля или специальной плёнки под ламинат не требует перепланировки и не влияет на общие коммуникации. Однако важно учитывать ограничения электрической сети дома, чтобы избежать проблем с электроснабжением, заключил он.

Екатерина Коршунова

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