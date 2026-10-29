Россиян предупредили о штрафе за самовольное изменение системы отопления при установке тёплого пола

29 октября 2026, 12:28

Общественный деятель Бондарь: тёплый пол может нарушить отопление у соседей

Фото: iStock/roman023

За самовольное изменение системы отопления при установке тёплого пола жильцу может грозить штраф. Об этом RT сообщил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.