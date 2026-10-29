Россиян предупредили о штрафе за самовольное изменение системы отопления при установке тёплого пола
За самовольное изменение системы отопления при установке тёплого пола жильцу может грозить штраф. Об этом RT сообщил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Вопрос о тёплых полах часто возникает при ремонте ванной комнаты, особенно если планируется укладка плитки. По словам эксперта, ходить босиком по такой поверхности некомфортно, поэтому многие задумываются о том, чтобы спрятать под ней систему обогрева.
Решение кажется логичным, но важно заранее определиться с типом этой системы. От выбора зависят не только технические аспекты, но и юридические моменты, а также отношения с соседями, пояснил он.
Водяной тёплый пол может вызвать серьёзные проблемы в многоквартирном доме. Подключение к общим трубам отопления или горячего водоснабжения изменяет работу всей инженерной системы здания. Такие действия считаются переустройством, что может быть запрещено региональными правилами. Получить официальное разрешение на подобные работы в обычном доме практически невозможно, предупреждает Бондарь.
За самовольную установку водяного тёплого пола предусмотрены штрафы. Жилинспекция может оштрафовать на сумму от 2 до 2,5 тысяч рублей. Кроме того, нарушителя обяжут вернуть всё в исходное состояние за свой счёт.
Электрический тёплый пол выглядит более простым решением. Монтаж кабеля или специальной плёнки под ламинат не требует перепланировки и не влияет на общие коммуникации. Однако важно учитывать ограничения электрической сети дома, чтобы избежать проблем с электроснабжением, заключил он.
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