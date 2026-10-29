ИИ-агенты могут регистрировать аккаунты на людей без их ведома, предупредил юрист

29 октября 2026, 12:04

Юрист Рашитханов: ИИ-агенты могут регистрировать аккаунты на людей без их согласия

Фото: iStock/Alexander Sikov

ИИ-агенты способны автоматизировать создание учетных записей на чужие персональные данные, однако возможность такой регистрации зависит от защитных механизмов конкретного сервиса. При этом успешное заполнение анкеты не гарантирует прохождения проверок личности. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель директора Института информационной и медиабезопасности Университета имени Кутафина (МГЮА) Руслан Рашитханов.





По словам эксперта, в исследовании Check Point Research от 20 октября 2026 года описано применение антидетект-браузеров, прокси-сервисов и ИИ-автоматизации для массового управления аккаунтами, в том числе в рамках финансового мошенничества. Однако утверждать, что подобные атаки уже отличаются высокой эффективностью в России, без дополнительных данных нельзя.





«ИИ-агенты с инструментами автоматизации браузера способны заполнять регистрационные формы и управлять большим количеством учетных записей. Если злоумышленники располагают чужими персональными данными, это потенциально можно использовать для регистрации аккаунтов от имени других людей. Однако возможность заполнить форму не означает, что система самостоятельно пройдeт все проверки конкретного сервиса», — рассказал Рашитханов.

«Ни IP-адрес, ни проверка телефона, ни CAPTCHA сами по себе не гарантируют, что перед системой реальный человек. Использование автоматизации тоже не означает незаконность: некоторые легитимные сервисы применяют ботов по прямому указанию человека. Задача сервиса – не просто обнаружить автоматизированный вход, а оценить риск правонарушения и наличие воли пользователя; для этого используют несколько уровней проверки, а при подозрительных действиях запрашивают подтверждение или временно ограничивают операции», — пояснил Рашитханов.

«С юридической точки зрения ответственность зависит от конкретных обстоятельств и объективной стороны свершившегося. Обстоятельства дела должны быть установлены, доказательства проверены и оценены в совокупности. Одного совпадения персональных данных недостаточно для вывода о причастности человека к правонарушению», — заключил Рашитханов.