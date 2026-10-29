В Новосибирской области изменятся правила учёта ухода в пенсионный стаж

29 октября 2026, 12:51

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С 1 января 2027 года в Новосибирской области вступят в силу новые правила подтверждения ухода за пожилыми людьми и инвалидами для включения соответствующих периодов в пенсионный стаж. Ухаживающим потребуется подавать заявление с начала ухода и подтверждать его ежегодно при длительном оказании помощи, сообщили в региональном отделении Социального фонда России.





Еще одним обязательным условием станет согласие человека, за которым ухаживают, независимо от того, проживает он совместно с помощником или отдельно. За полный год ухода начисляется 1,8 пенсионного коэффициента. Это правило распространяется на уход за инвалидами I группы, гражданами старше 80 лет и пенсионерами, нуждающимися в помощи по медицинским показаниям.





«С января 2027 года период ухода необходимо будет подтверждать ежегодно, если уход длится продолжительное время. При этом для продления ухода повторно представлять согласие от опекаемого лица не потребуется», — передает издание Om1 Новосибирск.